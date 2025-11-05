नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री और क्रू, कंपनी ने जारी किया बयान

Air India Flight Emergency Landing: एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की फ्लाइट AI174 मंगोलिया के उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सुरक्षित रूप से भारत पहुंच चुकी है.
Air India Flight: मंगोलिया में एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया से जुड़ी एक और खबर सामने आई है. यहां के उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के विमान AI174 के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है. इस सफल वापसी से घंटों से विदेश में फंसे यात्रियों और कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली. एयर इंडिया ने इस पूरे अभियान को अपनी बेहतरीन समन्वय क्षमता का प्रमाण बताया है.
एयर इंडिया ने अपने ऑफीशीयिल स्टेटमेंट में कहा कि यह रिलीफ फ्लाइट खासतौर से उन सभी यात्रियों और क्रू को वापस लाने के लिए भेजी गई थी, जो तकनीकी कारणों से हुए एहतियात के तौर पर लिए गए डायवर्सन के बाद उलानबटार में रुक गए थे. एयरलाइन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों का ध्यान रखा गया और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा,' राहत उड़ान, जिसमें AI 174 के वे यात्री और क्रू शामिल थे जो उलानबटार, मंगोलिया में डायवर्सन के बाद रुके हुए थे सुबह दिल्ली पहुंच गई है.'
बयान में आगे कहा गया,' एयर इंडिया उलानबटार के स्थानीय प्रशासन, मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास, DGCA, भारत सरकार और उन सभी का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस दौरान यात्रियों और क्रू की मदद की और उन्हें सुरक्षित दिल्ली लाने में सहयोग दिया. हम अपने यात्रियों के धैर्य और समझ के लिए भी आभारी हैं. हमारे मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.' बता दें कि इस बात की जानकारी एयर इंडिया के ऑफीशियल 'X' हैंडल के जरिए दी गई.
यात्रियों ने भी एयर इंडिया और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की. कई यात्रियों के अनुसार स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगातार अपडेट मिलते रहे और सभी जरूरी इंतजाम किए गए. एयर इंडिया ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि सुरक्षा उसके लिए हमेशा सबसे ऊंची प्राथमिकता है और इसी कारण जरूरी समझे जाने पर उड़ान को बिना किसी जोखिम के तुरंत डायवर्ट कर दिया गया. कंपनी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यात्रियों की भलाई और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाएगा. (इनपुट- आईएएनएस)
