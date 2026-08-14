/हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी से 300 फीट नीचे आया था एयर इंडिया का विमान, FDR से खुलासा; कैसे काम करता है ये सिस्टम?

एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई2379 जिसमें एयर टर्बुलेंस में कई लोग घायल हुए थे, उसके एफडीआर की जांच में हादसे की वजह को लेकर चौंकाने वाले खुलासा हुआ है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरबस ए320 नियो विमान ने अपनी उस फ्लाइट के दौरान करीब चार सेकंड के लिए अपने प्रमुख फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया था. अचानक लगे इस झटके के चलते फ्लाइट में सवार करीब 24 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर यात्री एवं चालक दल के सदस्य घायल हो गए.
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये चौंकाने वाला खुलासा विमान निर्माता कंपनी एयरबस द्वारा विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) की शुरुआती जांच पड़ताल के बाद हुआ.
इस रिपोर्ट में पायलट के संवाद का हवाला दिया गया है, जबकि फ्लाइट की लैडिंग के बाद ग्राउंड में हुई इन्क्वायरी में पायलट के नशे में होने की बात कही जा रही थी. ताजा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ्लाइट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ असामान्यता आने के कारण उस विमान के अहम कंट्रोलिंग सिस्टम प्रभावित हो गए थे. जांच में यह भी पाया गया कि प्लेन के एलेवेटर और एलेरॉन, जो विमान की ऊंचाई और रोल नियंत्रित करते हैं, कुछ समय के लिए सामान्य हाइड्रोलिक नियंत्रण से बाहर हो गए थे. इसके अलावा स्पॉइलर सिस्टम के संचालन पर भी असर पड़ा था.
एयरबस के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के शुरुआती विश्लेषण के मुताबिक, करीब चार सेकंड तक एलिवेटर और एलेरॉन बिना पायलट के निर्देश के स्वतः विचलित होते रहे. इस दौरान विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी दर्ज की गई.
घटना के दौरान विमान का ऑटोपायलट सिस्टम अपने आप यानी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था. इसके बाद विमान उड़ा रहे को-पायलट ने स्टॉल वार्निंग मिलने पर कंट्रोल संभालते हुए साइड स्टिक को आगे की ओर दबाया. हालांकि उस समय हाइड्रोलिक पावर उपलब्ध नहीं होने के कारण नियंत्रण संबंधी इनपुट का अपेक्षित प्रभाव तुरंत नहीं पड़ा.
रिपोर्ट के मुताबिक, चंद सेकेंड बाद हाइड्रोलिक सिस्टम दोबारा सक्रिय होते ही, पायलट द्वारा दिए गए कंट्रोल कमांड के सारे इनपुट प्रभावी हो गए. इस चार सेकेंड के खेल में विमान अचानक नीचे की ओर झुक गया, जिससे केबिन के भीतर कई यात्री और क्रू सदस्य अपनी सीटों से उछल गए और कई लोग घायल हो गए. इस घटना के समय विमान में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य, यानी कुल 145 लोग सवार थे.
aeroclass.org की रिपोर्ट के मुताबिक अमूमन विमानों में दो इंजन होते हैं कि अगर एक करना बंद कर दे तो दूसके की मदद से प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा सके. प्लेन का इंजन, अगर उसका दिल है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम को उसकी धमनी और शिराएं माना जा सकता है. इसकी मेन भूमिका कार की पावर स्टीयरिंग जैसी होती है. एलिवेटर, एलेरॉन और स्पॉइलर का इस सिस्टम से सीधा कनेक्शन होता है.
यूं तो इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं. विमान की सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग तक हाइड्रोलिक सिस्टम की अहम भूमिका होती है.
एलिवेटर- ये प्लेन की टेल के पास होता है. इसका काम प्लेन के आगे वाले हिस्से उसकी नोज को ऊपर या नीचे करना होता है.
एलरॉन- ये प्लेन के पंखों के किनारों पर होता है. जब प्लेन को हवा में लेफ्ट या राइट मुड़ना होता है, तो एलरॉन ही काम आता है.
स्पॉइलर - ये पंखों के ऊपर लगा होता है. जब प्लेन की स्पीड कम करनी होती है या उसे लैंड कराना होता है, तो स्पॉइलर हवा को रोककर ब्रेक का काम करता है. रनवे पर उतरने के बाद स्पॉइलर लिफ्ट कम करने में मदद करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट का वजन व्हील्स पर बेहतर तरीके से आता है और सेफ लैंडिंग होती है.
दरअसल हजारों फीट ऊपर आसमान में हवा में उड़ते हुए प्लेन पर हवा का बहुत भारी दबाव होता है. ऐसे में पायलट के लिए प्लेन के पंखों और अन्य हिस्सों को मोड़ना मुश्किल होता है. ये काम हाइड्रोलिक सिस्टम आराम से कर देता है.
घटना के बाद विमान के फ्लाइट डेटा को विश्लेषण के लिए एयरबस के फ्रांस स्थित टूलूज में मौजूद तकनीकी सहायता केंद्र एआईआरटीएसी को भेजा गया. मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है.
इस बीच, एयर इंडिया ने सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के लिए 13 अगस्त से समूह के सभी पायलटों की अनिवार्य ड्रग स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. यह कदम हालिया घटना के बाद उठाया गया है.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एआई2379 के पायलट इन कमांड ने बाद में किए गए पुष्टिकरण परीक्षण में मारिजुआना के लिए सकारात्मक परिणाम दिया. हालांकि इस संबंध में एयर इंडिया या नियामक अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत टिप्पणी सामने नहीं आई है.