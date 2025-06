एयर इंडिया करे तो क्या करे? कुदरत भी नहीं दे रही साथ, अब इस वजह से रद्द करनी पड़ गई एक और उड़ान

Air India Flight cancel: गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश सहित दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद विमानों की लगातार जांच की जा रही है. कहीं पर भी खामियां दिख रही है तो उड़ानों को रद्द कर दिया जा रहा है. एक बार फिर पुणे से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है.

पता चली ये बात

उड़ान भरने से पहले पता चला कि जब विमान दिल्ली से पुणे जा रहा था तो उससे पक्षी टकरा गया. हालांकि पुणे में फ्लाइट को उतरने के बाद इस बात का पता चला, जिसके बाद एयरलाइन ने कहा कि 20 जून 2025 को पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI2470 को पक्षी से टकराने के कारण रद्द कर दिया गया है. इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों के ठहरने का भी इंतजाम कर रही है और यात्रियों को पुणे से दिल्ली ले जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है.

Air India says, "Flight AI2470, scheduled to operate from Pune to Delhi on 20 June 2025, has been cancelled due to a bird hit which was detected after the incoming flight landed safely at Pune. The aircraft has been grounded to carry out extensive checks. Alternative arrangements…

