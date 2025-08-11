Air India के साथ क्या हो रहा! 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर दूसरे विमान से टक्कर होते-होते बची
Air India के साथ क्या हो रहा! 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर दूसरे विमान से टक्कर होते-होते बची

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया फ्लाइट AI2455 में रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान भरने के कुछ देर बार ही टर्बुलेंस की चपेट में आ गई.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:17 AM IST
Air India के साथ क्या हो रहा! 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर दूसरे विमान से टक्कर होते-होते बची

Air India Emergency Landing: तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया फ्लाइट AI2455 में रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान भरने के कुछ देर बार ही टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया, जब तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई की ओर डायवर्ट कर दिया गया था और जिस रनवे पर  इमरजेंसी लैंडिंग की पहली कोशिश की गई, उस पर सामने दूसरा विमान खड़ा था. एयर इंडिया की ओर से इमरजेंसी लैंडिंग की वजह तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम बताया गया है.

रनवे पर सामने विमान, फिर कैसे टक्कर होते-होते बची

एयर इंडिया के विमान AI2455 में उस समय कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, जिन्होंने हादसे की जानकारी दी है और दावा किया है कि पायलट ने जब चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश की तब सामने दूसरा विमान खड़ा था. इसके बाद पायलट फ्लाइट को फिर हवा में ले गया और दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग हुई. हालांकि, एअर इंडिया ने इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रनवे पर दूसरा विमान सामने आने की बात से इनकार किया है.

2 घंटे हवा में चक्कर, फिर चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग

 केसी वेणुगोपाल ने X पर लिखा, 'त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2455 भयावह रूप से त्रासदी के करीब पहुंच गई, जिसमें मैं, कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे. फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी और बाद में यह एक कष्टदायक यात्रा में बदल गया. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हमें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. लगभग एक घंटे बाद कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया. लगभग दो घंटे तक हम उतरने की अनुमति का इंतजार करते हुए एयरपोर्ट के चक्कर लगाते रहे. इसके बाद लैंडिंग के पहले प्रयास के दौरान एक दिल दहलाने वाला क्षण आया और बताया जाता है कि उसी रनवे पर एक और विमान था. उस समय कैप्टन के क्विक एक्शन ने विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली. दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया.' उन्होंने आगे लिखा, 'हम कौशल और भाग्य से बच गए. यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती. मैं DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे इस घटना की तत्काल जांच करें, जवाबदेही तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक फिर कभी न हो.'

8 बजे तिरुवनंतपुरम से टेकऑफ, 10.35 चेन्नई में लैंडिंग

एयर इंडिया के विमान ने रात करीब 8 बजे तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और रात करीब 10.35 बजे चेन्नई में उतरा. करीब ढाई घंटे में जो हुआ उस पल ने विमान में सवार लोगों का दिल दहला दिया. तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान टर्बुलेंस की चपेट में आ गया, जिसमें कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों सवार थे. Flightradar24.com के अनुसार, विमान का निर्धारित समय शाम 7.15 बजे था, लेकिन इसने करीब 1 घंटे की देरी से 8.17 बजे तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और रात करीब 10.45 बजे चेन्नई में उतरी.

इस घटना पर एयर इंडिया ने क्या कहा?

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने तिरुवनंतपुरम से चेन्नई डायवर्ट होने की पुष्टि की और इसके लिए एक तकनीकी समस्या का हवाला दिया. प्रवक्ता ने कहा, '10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहे AI2455 के क्रू ने संदिग्ध तकनीकी समस्या और रास्ते में खराब मौसम के कारण एहतियातन चेन्नई डायवर्ट किया. विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहां विमान की आवश्यक जांच की जाएगी. हमें प्रभावित यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. चेन्नई में हमारे सहयोगी यात्रियों को असुविधा कम करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं और यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं.'

