Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा

Air India Flight Emergency Landing: चेन्नई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कोलंबो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब टेकऑफ के तुरंत बाद विमान एक पक्षी से टकरा गया. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने सावधानीपूर्वक विमान को वापस लौटा लिया. कोलंबो से चेन्नई जा रही इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही पक्षी टकराव की घटना ने पायलट को सतर्क कर दिया. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पायलट ने विमान को कोलंबो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. अभी तक एयरलाइन की ओर से किसी तरह की चोट या गंभीर नुकसान की खबर नहीं है.
प्लेन में कितने यात्री थे सवार?
मंगलवार को कोलंबो से चेन्नई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक बड़ा हादसा टल गया. विमान में 158 यात्री सवार थे जब यह बर्ड हिट की चपेट में आ गया. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, उसी वक्त बर्ड हिट का पता चला. सौभाग्य से, विमान पूरी तरह सुरक्षित लैंड हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और पायलट ने स्थिति को बेहतरीन तरीके से संभाला.
फिर दोबारा कैसे पहुंचे यात्री?
विमान के उतरने के बाद एयर इंडिया के इंजीनियरों ने उसकी गहन जांच की. तकनीकी कारणों से विमान को ग्राउंड कर दिया गया ताकि उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके बाद एयर इंडिया ने उसकी वापसी यात्रा रद्द कर दी. एयरलाइन ने 137 यात्रियों को दूसरे विमान से कोलंबो भेजने की व्यवस्था की. एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तुरंत वैकल्पिक फ्लाइट दी गई.
