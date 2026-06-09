/लैंडिंग से पहले यात्री ने तोड़ दी विमान की खिड़की, एयर इंडिया ने लगाई क्लास; यात्री पर क्या हो सकता है एक्शन?

Air India Flight: चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तमाशा देखने को मिला. यहां बीच फ्लाइट एक शख्स ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया. घटना को लेकर आरोपी यात्री को एयरलाइन की इंटरनल कमिटी के पास भेजा गया. यह घटना 7 जून 2026 को हुई, जब चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI1879 लैंडिंग की तैयारी कर रही थी. यात्री ने कई बार मौखिक और लिखित चेतावनी दिए जाने के बावजूद खिड़की का अंदरूनी शीशा तोड़ दिया.
घटना को लेकर एक अधिकारी ने कहा,' ग्राउंड स्टाफ को सूचित कर दिया गया था और दिल्ली में विमान के उतरने के बाद उसे एयरपोर्ट के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया.' वहीं घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा,' चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI1879, जो 7 जून को उड़ान के दौरान एक अनियंत्रित यात्री से संबंधित घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गई. कॉकपिट क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया और यात्री को चेतावनी देने के बाद मामले की सूचना दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को दी. उड़ान के दौरान किसी भी समय यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया.' एयरलाइन ने कहा कि यात्री को आगमन पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया और रेगुलेटर को घटना की सूचना दी गई.
मामले को लेकर एक अन्य प्रवक्ता ने कहा,' एयर इंडिया यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करती है.' बता दें कि 2017 के सिविल एविएशन रूल्स ( CAR) के तहत सभी मामलों को एयरलाइन की इंटरनल कमिटी के पास भेजा जाता है, जिसके पास प्रतिबंध की श्रेणी और अवधि निर्धारित करने के लिए 30 दिन का समय होता है. समिति के फैसले पेंडिंग रहने तक, एयरलाइनें 30 दिनों तक का अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती हैं. एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया,' यात्री आक्रामक था और केबिन क्रू द्वारा दी गई बार-बार की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों को सौंपे जाने के बाद उसने बार-बार माफी मांगना शुरू कर दिया.'
बता दें कि आरोपी यात्री पटना का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है. उसने सोमवार ( 8 जून 2026) की सुबह एयरपोर्ट पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. हालांकि, CISF के जवानों ने उसे दबोच लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी के माता-पिता ने बताया कि उनका बेटा मानसिक समस्याओं से ग्रसित है. उन्होंने उसे पटना जाने की अनुमति देने का आग्रह किया. हालांकि, एयर इंडिया ने घटना को लेकर चल रही कार्यवाही के कारण उसे दूसरी उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी. एयरलाइन की इंटरनल कमिटी अब यह तय करेगी कि आरोपी को अव्यवस्थित घोषित किया जाए या फिर उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए.