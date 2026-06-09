/लैंडिंग से पहले यात्री ने तोड़ दी विमान की खिड़की, एयर इंडिया ने लगाई क्लास; यात्री पर क्या हो सकता है एक्शन?

घटना को लेकर एक अधिकारी ने कहा,' ग्राउंड स्टाफ को सूचित कर दिया गया था और दिल्ली में विमान के उतरने के बाद उसे एयरपोर्ट के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया.' वहीं घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा,' चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI1879, जो 7 जून को उड़ान के दौरान एक अनियंत्रित यात्री से संबंधित घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गई. कॉकपिट क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया और यात्री को चेतावनी देने के बाद मामले की सूचना दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को दी. उड़ान के दौरान किसी भी समय यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया.' एयरलाइन ने कहा कि यात्री को आगमन पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया और रेगुलेटर को घटना की सूचना दी गई.