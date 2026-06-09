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लैंडिंग से पहले यात्री ने तोड़ दी विमान की खिड़की, एयर इंडिया ने लगाई क्लास; यात्री पर क्या हो सकता है एक्शन?

Air India Passenger Breaks Window: चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक शख्स ने अचानक खिड़की का शीशा तोड़ दिया. इसको लेकर शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 09, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:37 PM IST
लैंडिंग से पहले यात्री ने तोड़ दी विमान की खिड़की, एयर इंडिया ने लगाई क्लास; यात्री पर क्या हो सकता है एक्शन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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