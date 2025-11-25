Air India: 13 साल से कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़ा बोइंग 1900 KM दूर पहुंचा; दिलचस्प है एयर इंडिया की 'भूल-चूक' का किस्सा

Air India news: गलती किसी से भी हो सकती है. आम हो या खास. अनपढ़ हो या एजुकेटेड. अनस्किल्ड लेबर या इंजीनियर किसी से भी काम में गलती हो सकती है. ऐसी ही एक गलती एयर इंडिया (Air India) से हुई है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
मानवीय भूल कहें या कोई प्रशासनिक चूक एक अच्छा खासा भला चंगा बोइंग विमान कोलकाता एयरपोर्ट में 13 साल से खड़े-खड़े बेकार हो गया.
भूल-चूक के दिलचस्प किस्से के बारे में आपको बताएं तो हाल ही में 13 साल से कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़ा एक बोइंग पैसेंजर विमान B737-200 आखिरकार वहां से तब हटा जब वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हुआ. बेंगलुरू उसकी डेस्टिनेशन थी, जहां उस विमान का इस्तेमाल मेंटिनेंस का काम करने वाले इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा. बीते पांच सालों में एयरपोर्ट के मैदान से हटा ये 14वां विमान था.
कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास मौजूद जिस जमीन में ये जहाज पार्क किया गया था, उस जगह का इस्तेमाल अब कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रस्तावित दो नए हैंगरों में से एक के निर्माण के लिए किया जाएगा. ये काम शायद पहले हो गया होता अगर एयर इंडिया से ये चूक न हुई होती. दरअसल एयर इंडिया यानी जिस एयरलाइन के पास ये 43 साल पुराना जहाज था उसे खुद इसके मालिकाना हक के बारे में जानकारी नहीं थी.
13 साल से इसका किराया भी जा रहा था. एक और दिलचस्प बात ये रही कि यहां लंबे समय से खड़ा यह एकमात्र ऐसा विमान था जिसे इसके प्रैट एंड व्हिटनी इंजन के साथ बेचा गया था. जबकि नौ अन्य खराब एयर इंडिया विमानों को इंजन के बिना बेचकर उनका निपटारा कर दिया गया था. हालांकि पुराने विमानों का निस्तारण करना आमा बात होती है, लेकिन इस बोइंग का अपनी अगली मंजिल कोलकाता से बैंगलुरू पहुंचना काफी असामान्य रहा. क्योंकि यह एक ऐसा विमान है जिसके बारे में खुद एयर इंडिया को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये एयर इंडिया का है.
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए कहा कि तीन साल पहले जब निजीकरण की प्रकिया के दौरान जब इसका मालिकाना हक सरकार से टाटा के पास पहुंचा तब विमान कंपनी के बहीखातों और ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स से गायब हो गया था.
1932 में स्थापित एयर इंडिया 1953 से 2022 तक भारत सरकार के स्वामित्व में थी. इसे बेचने की मैराथन कोशिशे तब रंग लाईं जब मोदी सरकार के कार्यकाल में टाटा समूह में एक खरीदार मिला. तो जहां टाटा ने करीब सात दशक पहले एयर इंडिया का नियंत्रण खो दिया था, उसे 2022 में पुनः हासिल कर लिया गया. इसी दौरान हैंडओवर में चूक हुई और कोलकाता एयरपोर्ट पर 13 साल से लैंड ये विमान अनाथ बनकर खड़ा था.
