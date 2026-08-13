पायलट के 'गांजा कांड' के बाद जागी Air India, हर पायलट के लिए डोप टेस्ट अब जरूरी

एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन का ड्रग टेस्ट 'गांजा' पॉजिटिव आने के बाद एयरलाइन ने बड़ा फैसला कया है. यात्रियों की सुरक्षा और भरोसा बनाए रखने के लिए एयर इंडिया ने 13 अगस्त यानी आज से अपने ग्रुप के सभी पायलटों का अनिवार्य 'डोप टेस्ट' शुरू कर दिया है. एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को एक आधिकारिक मेल भेजकर साफ किया है कि आज से ही एयरलाइन के हर एक पायलट की जांच शुरू की जा रही है.