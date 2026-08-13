Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पायलट के गांजा कांड के बाद जागी Air India, हर पायलट के लिए डोप टेस्ट अब जरूरी

पायलट के 'गांजा कांड' के बाद जागी Air India, हर पायलट के लिए डोप टेस्ट अब जरूरी

फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन का ड्रग टेस्ट दो बार 'गांजा' पॉजिटिव आने के बाद एयर इंडिया में हड़कंप मच गया है. इस घटना से सबक लेते हुए एयरलाइन ने आज से अपने सभी पायलटों का अनिवार्य 'डोप टेस्ट' शुरू कर दिया है.

Written ByAMBARISH PANDEYEdited ByBhoopendra Rai
Published: Aug 13, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:13 PM IST
पायलट के 'गांजा कांड' के बाद जागी Air India, हर पायलट के लिए डोप टेस्ट अब जरूरी
Image Credit: एयर इंडिया की फ्लाइट (AI2379) में हड़कंप के दौरान चोटिल हुए यात्रियों की तस्वीर

About the Author

AMBARISH PANDEY

AMBARISH PANDEY

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
28 अगस्त को फिर बिगड़ेगा आसमान का मिजाज: 93% चांद पर छाएगा अंधेरा, भारत में दिखेगा?
2
3
4
5