पायलट के 'गांजा कांड' के बाद जागी Air India, हर पायलट के लिए डोप टेस्ट अब जरूरी

एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन का ड्रग टेस्ट 'गांजा' पॉजिटिव आने के बाद एयरलाइन ने बड़ा फैसला कया है. यात्रियों की सुरक्षा और भरोसा बनाए रखने के लिए एयर इंडिया ने 13 अगस्त यानी आज से अपने ग्रुप के सभी पायलटों का अनिवार्य 'डोप टेस्ट' शुरू कर दिया है. एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को एक आधिकारिक मेल भेजकर साफ किया है कि आज से ही एयरलाइन के हर एक पायलट की जांच शुरू की जा रही है.
एयर इंडिया के मुताबिक, अब डीजीसीए (DGCA) के तय नियमों से भी एक कदम आगे बढ़कर काम किया जाएगा. पायलटों का यह टेस्ट गुरुग्राम अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान, फ्लाइट ब्रीफिंग सेंटरों में उड़ान के बाद और एयर इंडिया के बेस लोकेशंस पर किया जाएगा.
इस पूरे टेस्ट के जरिए यह देखा जाएगा कि कोई पायलट किसी तरह का प्रतिबंधित नशा या ऐसी दवाएं तो नहीं ले रहा है, जिनकी उड्डयन नियमों में मनाही है.
इस फैसले से पहले हर उड़ान से पहले 100% पायलटों का ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) टेस्ट अनिवार्य रूप से होता था, जो आगे भी रहेगा.
ड्रग/डोप टेस्ट (पुराना नियम): डीजीसीए (DGCA) के तहत एयरलाइंस केवल 5% से 10% पायलटों का रैंडम (अचानक) डोप टेस्ट करती थीं, या फिर किसी घटना/संदेह के बाद ही जांच होती थी. ऐसे में कुछ ही पायलटों की जांच होती थी और सभी का डोप टेस्ट नहीं हो पाता था.
100% अनिवार्य जांच: एयर इंडिया ने रैंडम चेकिंग की जगह अपने ग्रुप के सभी (All) पायलटों की अनिवार्य डोप स्क्रीनिंग का आदेश दिया है. एयरलाइन का दावा है कि यह कदम डीजीसीए के तय न्यूनतम मानकों से आगे बढ़कर उठाया गया है ताकि यात्रियों का भरोसा बना रहे.
दरअसल, 4 अगस्त को जब एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2379) 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को लेकर फुकेत से दिल्ली आ रही थी. ओडिशा के ऊपर उड़ान भरते वक्त विमान अचानक लगभग 300 फीट नीचे गिर गया था. इस झटके के कारण कम से कम 20 यात्री और क्रू के 4 सदस्य चोटिल हो गए थे. इस घटना के बाद जांच में यह पुष्टि हुई है कि मुख्य पायलट ने गांजे का नशा किया था.
इस घटना के 6 दिन बाद यानी 11 अगस्त को एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी. जिसके बाद एयरलाइन ने सभी ग्रुप पायलटों की अनिवार्य जांच कराने का फैसला किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एयर इंडिया ने अपने मेल में साफ कहा है कि दशकों से करोड़ों यात्रियों ने एयर इंडिया पर भरोसा जताया है. एयरलाइन ने लिखा, 'हमारे पायलटों का पेशेवर रवैया और सुरक्षा के प्रति गंभीरता ही हमारी पहचान है. यात्रियों और समाज के इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हम यह सख्त कदम उठा रहे हैं.'