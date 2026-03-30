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Hindi Newsदेशयात्रियों के लिए Air India का बड़ा ऐलान, मिडिल ईस्ट संकट के बीच UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट

यात्रियों के लिए Air India का बड़ा ऐलान, मिडिल ईस्ट संकट के बीच UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट

Air India Express: एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 मार्च को पश्चिम एशिया के लिए 20 उड़ानें संचालित करेंगी, जिनमें 10 यूएई के लिए विशेष उड़ानें शामिल हैं. एयर इंडिया ने जानकारी दी कि प्रभावित यात्रियों को मुफ्त रीबुकिंग और रिफंड की सुविधा दी गई है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:28 AM IST
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एयर इंडिया
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Air India Flights Middle East: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 मार्च को कुल 20 उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है. इन उड़ानों में नियमित  और गैर-नियमित दोनों प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रभावित यात्रियों को राहत देना है. 

एयरलाइन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन 20 उड़ानों में से 10 गैर-निर्धारित उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से आने-जाने के लिए संचालित की जाएंगी. हालांकि, इन उड़ानों का संचालन संबंधित हवाई अड्डों पर स्लॉट उपलब्धता और अन्य परिचालन स्थितियों पर निर्भर करेगा. इन विशेष उड़ानों के लिए भारतीय और यूएई के नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है, जिससे संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए.

एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों के लिए उसकी सभी नियमित उड़ानें अपने तय समय के अनुसार ही संचालित हो रही हैं. इससे इन मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए.

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यात्रियों दी जा रही रिफंड और रीबुकिंग की सुविधा

एयरलाइन के अनुसार, जिन यात्रियों की उड़ानें अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं, उन्हें एयरलाइन की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं.

1. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रीबुकिंग की सुविधा
2. पूर्ण रिफंड प्राप्त करने का विकल्प

जानकारी के अनुसार, यात्री अपनी बुकिंग रद्द करने या पुनः निर्धारित करने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रभावित यात्रियों से सीधे संपर्क कर रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि उन्हें समय पर जानकारी मिल सके.

ये भी पढ़ें: तेल संकट के दौर में भारत का गेमचेंजर: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है एनर्जी स्ट्रैटेजी?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने व्हाट्सएप आधारित AI सहायक Tia के माध्यम से भी रीबुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे यात्री आसानी से अपनी यात्रा योजना बदल सकते हैं. एयर इंडिया समूह ने संकेत दिया है कि वह पश्चिम एशिया के विभिन्न गंतव्यों के लिए जरूरत के अनुसार और अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की संभावनाएं तलाश रहा है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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