/फुकेट में पार्टी, केबिन क्रू से विवाद और गांजे का नशा...एयर इंडिया फ्लाइट हादसे में चौंकाने वाले खुलासे

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2379) हादसे की जांच तेज हो चुकी है. 24 लोगों के घायल होने के पीछे की असली और खौफनाक वजह अब बेनकाब हो चुकी है. इस मामले में हुए नए खुलासों ने हर किसी को चौंका दिया है. विमान का कैप्टन उड़ान के दौरान गांजे के नशे में धुत था और हादसे के वक्त कॉकपिट के फर्श पर पड़ा हुआ था, हालात ये थे कि लैंडिंग के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था. पूछताछ के दौरान उसने अपनी सफाई भी दी है.
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) इस मामले की जांच कर रहा है. NDTV ने अपनी रिपोर्ट में एयरलाइन की इंटरनल फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
ड्रग टेस्ट में दो बार फेल होने के बाद, पायलट ने एयर इंडिया की इंटरनल फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट में सफाई देते हुए गांजा पीने से साफ इनकार किया है. उसने बताया कि नींद की समस्या के लिए वो दवा ले रहा था, जिससे अचानक ऊंचाई कम हो गई थी.
पायलट ने कहा, 'पारिवारिक कारणों से मुझे नींद न आने की बीमारी थी, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाएं दी थीं. फुकेट में रुकने के दौरान मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी ड्यूटी का शिड्यूल ऐसा था कि रिकवरी का समय ही नहीं मिलता था.'
पायलट के अनुसार, दिल्ली से रात 12:10 बजे की फ्लाइट के लिए उसे रात 10 बजे से तैयारी करनी पड़ती थी और फुकेट पहुंचने के बाद होटल तक जाने में ही 2 घंटे निकल जाते थे, जिससे दिन की नींद पूरी नहीं हो पाती थी. उन्होंने बताया कि दूसरी उड़ान के लिए उन्हें भारतीय समयानुसार सुबह 3 बजे उठना पड़ा.
इस मामले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए AAIB की जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को 'ऑफ-रोस्टर' (ड्यूटी से बाहर) कर दिया गया है. एएआईबी द्वारा पायलटों और केबिन क्रू दोनों से पूछताछ की जा रही है.
इस मामले में कम से कम एक केबिन क्रू मेंबर ने आधिकारिक तौर पर पायलट के खिलाफ गांजा पीने की शिकायत दर्ज कराई है.
यह विमान 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली जा रहा था, तभी उड़ान के दौरान अचानक उसकी ऊंचाई 300 फीट कम हो गई. विमान में 137 यात्री और आठ क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 20 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हुए थे. जब विमान हवा में तेजी से नीचे आया तो चीख-पुकार मच गई थी.