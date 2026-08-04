/हवा में जोर से हिला AIR INDIA का विमान, छत पर आया क्रैक, फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस से कई घायल

Air India Phuket Delhi Flight Turbulence: फुकेट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ रही एयर इंडिया (Air India) की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान AI2379 में सवार सैकड़ों यात्रियों के लिए सफर अचानक बुरे सपने जैसा बन गया. हवा में अचानक आए भीषण टर्बुलेंस (हवाई झटके) के कारण विमान बहुत तेजी से हिला, जिससे कई यात्रियों को चोटें आई हैं. विमान के सुरक्षित दिल्ली उतरने के बाद प्रभावित यात्रियों ने अपनी आपबीती साझा की और हवा में बीते उन खौफनाक पलों का अनुभव बयान किया.
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. pic.twitter.com/bvGS97DMHg
Tushar Jadon (@charming_mutant) August 4, 2026
एयर इंडिया स्पोक्सपर्सन ने बताया कि घटना के बाद एहतियात के तौर पर त्वरित कदम उठाए गए. कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हल्की-फुल्की खरोंच या मामूली चोटें आई थीं, जिनके मेडिकल असेसमेंट के लिए एयर इंडिया की ग्राउंड टीम और मेडिकल स्टाफ ने तुरंत मोर्चा संभाला. प्रभावित यात्रियों और क्रू सदस्यों को सावधानी बरतते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थित मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां उनकी प्राथमिक जांच और आवश्यक देखभाल की गई.
#WATCH | Delhi: Several passengers injured after Air India flight encounters severe air turbulence while travelling from Phuket to Delhi pic.twitter.com/OM1lXKRKcm
— ANI (@ANI) August 4, 2026
घटना पर अफसोस और संवेदनशीलता जताते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और भलाई एयर इंडिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और इस घटना की जांच के सिलसिले में संबंधित विमानन अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. एयरलाइन के इस स्पष्टीकरण के बाद राहत की सांस ली गई है, क्योंकि विमान ने सही समय पर दिल्ली में सेफ लैंडिंग की और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.
ताजा जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि विमान बहुत तेजी से नीचे आया, जिसकी वजह से कई यात्री घायल हो गए उनको चोटें लगी हैं. गनीमत रही कि फ्लाइट की लैंडिंग सही सलामत हो गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं, हालांकि चोटें उनको जरूर लगी हैं. इस हादसे के बाद सभी यात्री डरे हुए हैं. एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट उड़ाने के समय अचानक से बहुत नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से कई यात्रियों के सिर सीधा सीलिंग में टकरा गए. कई लोगों के सिर पर सूजन भी आई है.फ्लाइट पूरी फुल थी.
#WATCH | Delhi: A passenger says, “It had been an hour and a half since the flight. It was early morning. We were sleeping inside the flight. The flight suddenly stopped while moving and turned around…it kept moving like this for 2-3 minutes…15-20 passengers got injured…there… pic.twitter.com/S5SEDYUCqZ
— ANI (@ANI) August 4, 2026
इस बीच एक अन्य पैसेंजर ने कहा कि फ्लाइट को डेढ़ घंटा हो गया था. सुबह का समय था. हम फ्लाइट के अंदर सो रहे थे. फ्लाइट चलते-चलते अचानक रुक गई और घूम गई…यह 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलती रही…15-20 पैसेंजर घायल हो गए…फ्लाइट में 100 से ज्यादा लोग थे…70 से 80% लोग घायल हो गए…हम 100% एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेंगे.