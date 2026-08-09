/खराब मौसम या नशे में कैप्टन? हवा में गोता खाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट का पायलट डोप टेस्ट में फेल! पूरा क्रू सस्पेंड

Air India Captain Failed Drug Test: फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार 145 यात्रियों के लिए मंगलवार (4 अगस्त) का सफर किसी भयानक सपने से कम नहीं था. ओडिशा के आसमान में एयरबस A320 अचानक बहुत तेज टर्बुलेंस (हवाई झटके) की चपेट में आ गई और महज कुछ सेकंड में 300 फीट नीचे जा गिरी. इस खौफनाक हादसे में 13 यात्री और क्रू के 4 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें दिल्ली उतरते ही अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब इस मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है. सूत्रों के मुताबिक, उड़ान लैंड कराने के बाद जब विमान के कैप्टन का 'साइकोएक्टिव सब्सटेंस' (डोप) टेस्ट कराया गया, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
पायलट के नशे में होने की खबरों पर एयर इंडिया ने न तो पूरी तरह मुहर लगाई है और न ही इसे सिरे से खारिज किया है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक लैंडिंग के बाद पायलटों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था. हालांकि, टेस्ट के नतीजे अभी एयर इंडिया के साथ आधिकारिक तौर पर शेयर नहीं किए गए हैं, इसलिए हम रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते. एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सिविल एविएशन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स का रेगुलर ड्रग टेस्ट करते हैं और जांच में संबंधित एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं.
विमानन नियामक DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है. जांच में कई गंभीर सवाल खंगाले जा रहे हैं:
1. क्या टर्बुलेंस की स्थिति को कैप्टन द्वारा सही तरीके से हैंडल किया गया था?
2. क्या यह हादसा सिर्फ खराब मौसम के कारण हुआ या कोई मानवीय भूल भी शामिल थी?
3. झटके इतने तेज थे कि क्या विमान में हाइड्रोलिक फेलियर जैसी कोई तकनीकी खराबी आई?
4. सबसे अहम, घटना के तुरंत बाद प्लेन को वाराणसी या लखनऊ डायवर्ट करने के बजाय दिल्ली तक उड़ाना कितना सुरक्षित था?
नियमों के तहत जांच पूरी होने तक पूरी फ्लाइट क्रू को फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है. DGCA के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई पायलट पहली बार किसी नशीले पदार्थ (साइकोएक्टिव सब्सटेंस) के सेवन का दोषी पाया जाता है, तो उसे तुरंत रिहैबिलिटेशन (नशा मुक्ति केंद्र) भेजा जाता है. पूर्ण उपचार और दोबारा नेगेटिव डोप टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उसे दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है.