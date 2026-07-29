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फ्यूल कंट्रोल स्विच में नहीं मिली गड़बड़ी... एयर इंडिया विमान हादसे पर सरकार का बड़ा खुलासा

Air India Plane Crash Probe: एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर चल रही जांच के बीच एक और खुलासा हुआ है. केंद्र सरकार का कहना है कि एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई खराबी नहीं आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST
फ्यूल कंट्रोल स्विच में नहीं मिली गड़बड़ी... एयर इंडिया विमान हादसे पर सरकार का बड़ा खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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