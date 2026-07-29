/फ्यूल कंट्रोल स्विच में नहीं मिली गड़बड़ी... एयर इंडिया विमान हादसे पर सरकार का बड़ा खुलासा

बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर बीते साल 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकरा गया था, जिसमें लगभग 260 लोगों की मौत हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने पिछले साल ही स्पष्ट कहा था कि जांच पूरी न होने तक क्रैश से जुड़ी जानकारी सीक्रेट रहनी चाहिए. अदालत ने कहा था कि जानकारी को टुकड़ों में लीक करने के बदले इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने तक सीक्रेट बनाए रखना चाहिए.