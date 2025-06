Plane Crash Survivor: अस्पताल से बाहर आकर जोर से रोने क्यों लगे विश्वास कुमार रमेश? प्लेन क्रैश में अकेले बचे थे

Vishwas Kumar Ramesh brother cremation in Diu: अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश अस्पताल से बाहर निकले तो जोर-जोर से रोने लगे. 12 जून को हुए हादसे में वह अकेले जीवित बचे थे. आज दीव के पटेलवाड़ी में विश्वास कुमार अपने भाई की अर्थी को कंधा देने लगे तो फफक कर रो पड़े. अजय उनके साथ ही लंदन जा रहे थे लेकिन हादसे में वह नहीं बचे. यह प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा ही था कुछ सेकेंड बाद एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर क्रैश हो गया.

विश्वास अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं. आंख के ऊपर और नीचे पट्टी देखी जा सकती है. वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे. परिजन उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह बिलख रहे थे. उनको देख आसपास के लोग भी रोने लगे. 40 साल के ब्रिटिश नागरिक रमेश उस दिन 11ए सीट पर बैठे थे. 241 लोगों में से वही इकलौते जीवित बचे. उनके भाई अजय कुमार रमेश 45 साल के थे और वह दूसरी लाइन में बैठे थे. उनका परिवार दीव से ताल्लुक रखता है.

Vishwas Kumar, the only passenger who survived the plane crash, has been discharged from the Civil Hospital. But Ramesh Vishwas is mourning the death of his brother. pic.twitter.com/wgiNoRKvXf

आज दीव में गम का बेहद माहौल था. रमेश के परिजन जब अर्थी लेकर चले तो महिलाएं दौड़ पड़ीं. आंखों में आंसू लिए रमेश अपने भाई को अंतिम विदाई देने के लिए खुद कंधा दिए. वह ठीक से चल नहीं पा रहे थे. लोगों ने कहा भी लेकिन वह नहीं माने. रास्ते भर रोते रहे. महिलाएं चिल्ला रही थीं कि एक बार चेहरा दिखा दीजिए. अंतिम संस्कार के समय भारी भीड़ उमड़ी. हर तरफ आंसू ही आंसू थे. सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो लोगों ने गहरा दुख जताया.

#WATCH | Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight

Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK. pic.twitter.com/fSAsCNwGz5

