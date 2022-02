रूस-यूक्रेन टेंशन के बीच Air India का बड़ा फैसला, तीन स्पेशल फ्लाइट्स भरेगी उड़ान

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स के संचालन का ऐलान किया है. यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों के लिए यह राहत भरी खबर है. एयर इंडिया ने आज शुक्रवार को कहा कि भारत-यूक्रेन के बीच तीन फ्लाइट्स का संचालन होगा.

तारीखों के बारे में एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है. भारत-यूक्रेन के बीच फ्लाइट्स 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित होंगी. इन फ्लाइट्स के लिए बुकिंग एयर इंडिया कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से अभी से शुरू है.

#FlyAI : Air India will operate 3 flights between India-Ukraine (Boryspil International Airport) India on 22nd, 24th & 26th FEB 2022

Booking open through Air India Booking offices, Website, Call Centre and Authorised Travel Agents.@IndiainUkraine

— Air India (@airindiain) February 18, 2022