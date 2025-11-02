धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन! अब गिरी गाज

Air India Pilot: डीजीसीए की तरफ से फटकार लगाए जाने के पांच महीने बाद एयर इंडिया के शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग में लगातार खामियां देखी जा रही हैं. ताजा मामले में एयरलाइन ने एक सह-पायलट और वरिष्ठ कैप्टन को प्लेन उड़ान से मना कर दिया है. सीनियर कैप्टन ने पिछले महीने एक उड़ान का संचालन रद्द हो चुके ईएलपी लाइसेंस के साथ किया था. दूसरे मामले में सह-पायलट ने दो साल के लिए हासिल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट टेस्ट और पीपीसी परीक्षा पास नहीं करने के बावजूद उड़ान भरी थी. इस मामले को लेकर डीजीसीए डायरेक्टर की तरफ से एयरलाइन को रिपोर्ट तलब की है. जिसके बाद एयर इंडिया ने पायलट से लाइसेंस के लिए सभी जरूरतों को पूरा करने की बात कही है.

पायलट को रोस्टर से हटाया

सह-पायलट द्वारा आईआर-पीपीसी की जांच पास नहीं कर पाना कोई असाधारण घटना नहीं हैं, क्योंकि पायलटों के लिए उड़ान सुधार ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. इतना ही नहीं पायलटों को उड़ान भरने से पहले प्रदर्शन की जांच भी करवानी पड़ती है. अब इस मामले में एयरबस ए 320 के सह-पायलट की तरफ से बिना ट्रेनिंग जांच के उड़ान भरने की बड़ी चूक को अधिकारी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. एयर इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया है. बयान में प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेनिंग दल के सामने हाल ही में बिना किसी ट्रेनिंग जांच के विमान उड़ाने का मामला सामने आया है. एयर इंडिया की तरफ से इस मामले के सामने आते ही जिम्मेदार क्रू शेड्यूलर और पायलट को रोस्टर से हटा दिया है. इतना ही नहीं एक कड़ी कार्रवाई भी इनके खिलाफ किए जाने की जानकारी एयरलाइन की तरफ से दी गई है. जिसके बारे में डीजीसीए को रिपोर्ट दे दी गई है.

बिना ईएलपी लाइसेंस भरी उड़ान

दूसरे मामले में सीनियर कैप्टन को ईएलपी लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद ए320 उड़ान भरने के लिए जिम्मेदार पाया गया है. दरअसल, ईएलपी किसी भी पायलट के लिए उड़ान भरने की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है. अगर किसी पायलट के पास ईएलीप लाइसेंस नहीं है तो वह उड़ान नहीं भर सकता है. इस मामले पर भी एयर इंडिया ने कहा कि सीनियर पायलट के रद्द हो चुके ईएलपी लाइसेंस के साथ उड़ान भरने की जानकारी मिली है और उनको भी रोस्टर से हटा दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की बात कहते हुए एयर इंडिया ने डीजीसीए को इस बारे में अवगत कराने की जानकारी दी है.

डीजीसीए की चेतावनी

इस तरह की खामियों को देखते हुए सीनियर पायलट ने एयर इंडिया की निगरानी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. उनका मानना है कि एयर इंडिया उन सभी पायलटों को विमान उड़ाने की अनुमति दे जो लाइसेंस की सभी जरूरतों को पूरा करते हो.अहमदाबाद हादसे के एक हफ्ते बाद ही डीजीसीए को एयर इंडिया के रोस्टर में बड़ी खामियां मिली थी. लाइसेंसिंग, आराम और रीसेंसी जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में चूक के बाद तीन सीनियर अधिकारियों को तुंरत प्रभाव से हटाने और क्रू शेड्यूलिंग बढ़ाने का आदेश देते हुए डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी भी दी थी. डीजीसीए ने कहा 'भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग की शर्तों के साथ-साथ लाइसेंसिंग या उड़ान समय सीमाओं का कोई भी उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना से लेकर लाइसेंस रद्द या ऑपरेटर की अनुमतियां तक वापस ली जा सकती हैं.