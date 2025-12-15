Delhi Air Pollution: किसी ने पहना गैस मास्क, कोई साइकिल-बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के सबसे अनोखे प्रदर्शन

Air Pollution Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर इस वक्त बुरी तरह प्रदूषण की बेहिसाब मार झेल रहा है. कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में है. लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. प्रदूषण के साथ-साथ मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा. आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई, जबकि सफदरजंग क्षेत्र में विजिबिलिटी जीरो रिकॉर्ड की गई. प्रदूषण को लेकर विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर है.

साइकिल से संसद पहुंचे सांसद

इस बीच वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए टीडीपी के सांसद अप्पलानायडू कलिसेट्टी ने अनोखा तरीका अपनाया. वह मास्क पहनकर साइकिल से संसद भवन आए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मैं चाहता हूं कि लोगों में वायु प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैले.

कांग्रेस सांसदों ने लगाया था गैस मास्क



इसी महीने संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण और एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के विरोध में राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद परिसर पहुंचे. अपने प्रदर्शन से वह यह दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली में आबोहवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि बिना मास्क के सांस लेना दूभर हो चुका है.

#WATCH | TDP MP Appalanaidu Kallisetti wearing a mask rides a bicycle to Parliament to raise awareness about air pollution He says, "The public is suffering due to the problem of pollution in Delhi." pic.twitter.com/arA62Rs3YF — ANI (@ANI) December 15, 2025

पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन विरोध किया था. उन्होंने एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में गुलाब लेकर बीजेपी सांसदों का अभिवादन किया था. विपक्ष की मांग थी कि संसद की कार्यवाही ठीक तरह से बचे और कई अहम मुद्दों पर बहस हो. राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को संसद में प्रवेश करते वक्त तिरंगे के आकार का कार्ड दिया था. कई सांसदों के हाथों में देश को बिकने मत दो के नारे लिखी तख्तियां भी थीं.

बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी



हो सकता है आपको सांसद का साइकिल से संसद आने अजीब लगे. लेकिन चार-पांच दशक पहले कई लोग विरोध करने का अनोखा तरीका अपना चुके हैं. साल था 1973. तब पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ तत्कालीन विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे और इंदिरा गांधी सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया था. तब वामपंथी और दक्षिण भारत की पार्टियों ने इंदिरा सरकार पर पेट्रोल की कीमतें रोकने में असमर्थता का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की थी.