Advertisement
trendingNow13042210
Hindi NewsदेशDelhi Air Pollution: किसी ने पहना गैस मास्क, कोई साइकिल-बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के सबसे अनोखे प्रदर्शन

Delhi Air Pollution: किसी ने पहना गैस मास्क, कोई साइकिल-बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के सबसे अनोखे प्रदर्शन

Air Pollution Protests: वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए टीडीपी के सांसद अप्पलानायडू कलिसेट्टी ने अनोखा तरीका अपनाया. वह मास्क पहनकर साइकिल से संसद भवन आए.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Air Pollution: किसी ने पहना गैस मास्क, कोई साइकिल-बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के सबसे अनोखे प्रदर्शन

Air Pollution Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर इस वक्त बुरी तरह प्रदूषण की बेहिसाब मार झेल रहा है. कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में है. लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. प्रदूषण के साथ-साथ मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा. आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई, जबकि सफदरजंग क्षेत्र में विजिबिलिटी जीरो रिकॉर्ड की गई. प्रदूषण को लेकर विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर है. 

साइकिल से संसद पहुंचे सांसद

इस बीच वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए टीडीपी के सांसद अप्पलानायडू कलिसेट्टी ने अनोखा तरीका अपनाया. वह मास्क पहनकर साइकिल से संसद भवन आए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मैं चाहता हूं कि लोगों में वायु प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैले.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस सांसदों ने लगाया था गैस मास्क
 
इसी महीने संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण और एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के विरोध में राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद परिसर पहुंचे. अपने प्रदर्शन से वह यह दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली में आबोहवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि बिना मास्क के सांस लेना दूभर हो चुका है. 

पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन विरोध किया था. उन्होंने एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में गुलाब लेकर बीजेपी सांसदों का अभिवादन किया था. विपक्ष की मांग थी कि संसद की कार्यवाही ठीक तरह से बचे और कई अहम मुद्दों पर बहस हो. राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को संसद में प्रवेश करते वक्त तिरंगे के आकार का कार्ड दिया था. कई सांसदों के हाथों में देश को बिकने मत दो के नारे लिखी तख्तियां भी थीं. 

बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी
 
हो सकता है आपको सांसद का साइकिल से संसद आने अजीब लगे. लेकिन चार-पांच दशक पहले कई लोग विरोध करने का अनोखा तरीका अपना चुके हैं. साल था 1973. तब पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ तत्कालीन विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे और इंदिरा गांधी सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया था. तब वामपंथी और दक्षिण भारत की पार्टियों ने इंदिरा सरकार पर पेट्रोल की कीमतें रोकने में असमर्थता का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Air Pollution Protests

Trending news

किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग