Hindi Newsदेश

Air Emergency: दुनिया का सबसे प्रदूषित देश! टॉप 10 में सारे के सारे शहर भारत के

Air Pollution: दुनिया की चीथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे ताकतवर सेना समेत गर्व करने लायक कई उपलब्धियों के बावजूद भारत का नाम एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में हैं. हालात किसी 'महामारी' से कम गंभीर नहीं हैं. हम सब जितनी जल्दी चेत जाएं उतना अच्छा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:55 PM IST
Most polluted city of world: दुनिया में अगर सांसों का संकट चल रहा है तो समझ लीजिए भारत में उसकी इमरजेंसी लागू हो चुकी है. भारत के शहरों की हवा लगातार जानलेवा होती जा रही है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दस सबसे प्रदूषित शहरों में दस के दसों भारत के हैं. नतीजों को देखा जाए तो दक्षिण भारत में फिर भी हालात कुछ ठीक हैं और उत्तर भारत के शहर देशभर में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में भारत वासियों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा.

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

air pollution

