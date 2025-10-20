मास्क पहनना हो गया जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़ गए हालात

Delhi Air Pollution: दीपावली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है. AQI का स्तर काफी बढ़ चुका है. इसको लेकर प्रशासन की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.
Air Pollution: देशभर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. हर तरफ लोग बड़े पैमाने पर पटाखे जलाएंगे. दिल्ली NCR समेत कई जगहों पर प्रदूषण फैलने लगा है. दीपावली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर 2025 की सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी आता है. दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के स्टेज 2 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है.
बता दें कि GRAP2 को तब लागू किया जाता है जब AQI 301-400 तक पहुंच जाता है. इस दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. वहीं हवा की क्वालिटी गंभार रूप से खराब होने पर या AQI के 401-450 तक पहुंचने पर GRAP 3 और AQI के 450 से अधिक होने पर GRAP 4 लागू किया जाता है. इस दौरान हवा में प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है.
GRAP2 के तहत दिल्ली NCR में मुख्य सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर सख्त जांच और धूल नियंत्रण उपाय, डीजल और जेनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. केवल अस्पताल, मेट्रो, एयरपोर्ट, पानी के पंप जैसी आपात सेवाओं में डीजल- जेनरेटर को अनुमति मिली है. इसके अलावा ट्रैफिक जाम कम करने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी, निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे उपाय लागू किए गए हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली के दिन सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. एयर क्वालिटी की बात करें तो आनंद विहार में 430 के साथ अबतक सबसे ज्यादा AQI रहा. इसके बाद वजीरपुर में 364, विवेक विहार 351, द्वारका 335 और आरके पुरम 323 AQI रहा. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी हो गया है.
