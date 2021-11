प्रदूषण पर एक्शन में दिल्ली सरकार, 1000 CNG बसें उतारेगी; 100% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली: दिल्‍ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) की खराब स्थिति को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए सही कदम न उठाने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदमों का ऐलान किया. इसके अलावा सरकारी विभाग में 100 प्रतिशत वर्क फ्रॉम हो कर दिया गया है.

इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रदूषण कम करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी. सरकारी विभागों के 100% कर्मचारी 21 नवंबर वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसके अलावा अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.

Construction & demolition work will remain banned till 21st Nov in Delhi. There will be 100% work from home for Govt depts till 21st Nov. Schools/colleges/institutes/training centres/libraries will remain closed until further orders: Delhi Environment Minister Gopal Rai pic.twitter.com/SYqcUu9nhy

उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए गुरुवार से 1,000 निजी CNG बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी. मेट्रो और DTC की तरफ से DDMA को यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में पत्र लिखा गया है.

The process to hire 1000 private CNG buses to increase the public transport in Delhi will begin tomorrow. Metro-DTC have written to DDMA that the decision of allowing people only by sitting be reviewed. Standing in metro/DTC wasn't allowed due to COVID: Delhi Environment Minister pic.twitter.com/Uc8btUT7tj

