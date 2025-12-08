AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर

Jammu and Kashmir AQI: इस बार कश्मीर में सर्दियों में बहुत ठंडी, सूखी हवाएं और लंबे समय तक सूखा रहा है. जिसमें बारिश या बर्फ लाने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं होते हैं. बारिश और तेज हवाएं आमतौर पर प्रदूषकों को धोने या फैलाने में मदद करती हैं, लेकिन उनके बिना धुंध और स्मॉग लंबे समय तक बने रहते हैं.
Jammu And Kashmir News: कश्मीर घाटी की हवा क्वालिटी दिसंबर में काफी खराब होती जा रही है. यह एक बार-बार होने वाला मौसमी संकट है, जो कुछ खास इंसानी गतिविधियों और खराब मौसम के पैटर्न के कारण होता है. जिससे घाटी में प्रदूषण फंस जाता है. AQI.in के डेटा के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में AQI 288 दर्ज किया गया है, जो स्टैंडर्ड ग्लोबल स्केल पर 'बहुत खराब या फिर बहुत अस्वास्थ्यकर' कैटेगरी में आता है. स्थानीय रिपोर्ट में इन स्तरों को गंभीर रेंज के करीब बताया गया है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.श्रीनगर में पिछले 24 घंटों में AQI 147 'खराब' और 172 'अस्वास्थ्यकर' के बीच रहा.
पार्टिकुलेट मैटर
पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा भी यही कहानी बताती है. PM10 का स्तर 136 से 243 µg/m³ और PM2.5 का स्तर 86 से 167 µg/m³ के बीच है. जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 24 घंटे की सुरक्षा सीमा से कहीं ज्यादा है. जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों और पर्यटन क्षेत्र दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि आजकल हजारों पर्यटक कश्मीर आते हैं. विशेषज्ञों ने कहा कि यह गिरावट कई मिले-जुले कारणों से होती है. सर्दियों में, तापमान व्युत्क्रमण नामक एक मौसम संबंधी घटना होती है, जहां गर्म हवा की एक परत सतह के पास ठंडी हवा की परत के ऊपर बैठ जाती है. यह ढक्कन प्रभाव सभी प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसा लेता है, जिससे वे ऊपरी वायुमंडल में फैल नहीं पाते हैं और जैसे-जैसे तापमान गिरता है, निवासी हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं. पारंपरिक हीटरों में बायोमास और कोयले के बड़े पैमाने पर जलने से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन काफी बढ़ जाता है.
क्यों बढ़ा एक्यूआई?
लेकिन इस बार कश्मीर में सर्दियों में बहुत ठंडी, सूखी हवाएं और लंबे समय तक सूखा रहा है. जिसमें बारिश या बर्फ लाने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं होते हैं. बारिश और तेज हवाएं आमतौर पर प्रदूषकों को धोने या फैलाने में मदद करती हैं, लेकिन उनके बिना धुंध और स्मॉग लंबे समय तक बने रहते हैं. कश्मीर घाटी की बेसिन जैसी स्थलाकृति, जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, एक प्रदूषण कटोरे की तरह काम करती है, जो स्वाभाविक रूप से घाटी के निचले हिस्से में हवा में मौजूद प्रदूषकों को इकट्ठा करती है. इन वजहों के कॉम्बिनेशन से PM2.5 का लेवल अक्सर तय लिमिट से पांच गुना ज्यादा हो जाता है और AQI रीडिंग गंभीर और बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है, जिससे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ी चिंता पैदा हो गई है.
