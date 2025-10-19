Advertisement
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?

AQI Today: आधे उत्तर भारत की हवा दिवाली से पहले ही 'जहरीली' हो गई है. एयर पॉल्युशन (Air Pollution) के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) इतना बढ़ गया है कि अच्छे खासे स्वस्थ्य लोगों की सांसे फुला रहा है. 

Oct 19, 2025
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?

Delhi AQI: दिवाली से पहले ही न सिर्फ दिल्ली पूरे उत्तर भारत की हवा का दिवाला निकल गया है. न सिर्फ राजधानी बल्कि आस-पास यानी गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद, गुड़गांव से लेकर भिवाड़ी और रेवाड़ी तक प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. इस बीच गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ वहीं नोएडा तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. ऐसे में प्रदूषण रोकने के तमाम प्लान और मास्टर प्लान फेल होते दिख रहे हैं.

हाल ए दिल्ली!

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में रविवार को भी गिरावट जारी रही और यह पहले की 'खराब' श्रेणी से बिगड़कर 'बेहद खराब' के स्तर पर पहुंच गई. सिटी के एक दर्जन से अधिक सेंटर्स पर रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 339 दर्ज हुआ, जो चिंताजनक था. सभी निगरानी केंद्रों ने AQI के स्तर को बेहद हानिकारक स्तर का बताया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार को शहर का AQI 268 रहा. ये हालत तब है जब पूरा देश दिवाली के त्योहार की तैयारियों में जुटा है. लोग बाजारों में हैं और प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

दमघोटू होगी हवा?

माना जा रहा है कि दीवाली पर छूटने वाले पटाखों और आतिशबाजी के अलावा बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की वजह से उत्तर भारत की हवा अभी और खराब हो सकती है क्योंकि यही तमाम कारक अक्सर वायु गुणवत्ता की समस्याओं को और बढ़ा देते है. ऐसे में दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत का एक्यूआई और खतरनाक स्थिति पर पहुंच सकता है. 

देश का सबसे पॉल्टुटेड सिटी कौन?

सरकारी डाटा के मुताबिक बीते शनिवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर था. जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 324 मिला, शहर में कुछ जगह ये 356 दिखा. शनिवार को दिल्ली 268, गुड़गांव 258, ग्रेटर नोएडा 248, नोएडा 293 और फरीदाबाद 190 पर रहा. नोएडा खराब एक्यूआई के मामले में तीसरे नंबर पर है.

ये भी पढ़ें- दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

AQI

