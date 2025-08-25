बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, Spice Jet AIR India और इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दी ये सलाह
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, Spice Jet AIR India और इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दी ये सलाह

दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से हवाई यात्रा को मुश्किल में डाल दिया है. खराब मौसम और बारिश की वजह से आज की तारीख में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:06 AM IST
दिल्ली में विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
दिल्ली में विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से हवाई यात्रा को मुश्किल में डाल दिया है. खराब मौसम और बारिश की वजह से आज की तारीख में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. राजधानी इलाके में हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर ही जाम नहीं है रेल और हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों की यात्रा पर भी संकट खड़ा कर दिया है. इस दौरान एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की.

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार की सुबह लगातार हो रही बारिश ने गर्मी और उमस से थोड़ी राहत तो दी लेकिन कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दीं. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश को लेकर ‘अलर्ट’ जारी किया है. मौसम विभाग ने लगातार भारी बारिश होने की चेतावनी जारी रखी है. एयरलाइंस कंपनियों, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

एयर इंडिया ने एक्स पोस्ट पर जारी किया अलर्ट
एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के अलर्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर अलर्ट जारी किया है. एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज बारिश के कारण दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है. कृपया हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयर इंडिया की वेबसाइट https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपनी उड़ान की स्थिति पहले चेक कर लें और हवाई अड्डे तक अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकाल लें.'

यह भी पढ़ेंः उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट

 

स्पाइस जेट ने एक्स पोस्ट में जारी की एडवाइजरी
स्पाइसजेट ने अपने यात्रियों के लिए सोशल मीडिया के X प्लेटफार्म पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, 'दिल्ली (DEL) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनके परिणामी उड़ानों पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें.'

इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
इंडिगो ने राजधानी में भारी बारिश के कारण अपने यात्रियों के लिए एक्स पर एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा,'आज की भारी बारिश के कारण, दिल्ली भर में कई सड़कें वर्तमान में अवरुद्ध हैं या धीमी गति से चल रही हैं. कृपया अतिरिक्त समय दें, यदि संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग चुनें, और हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति जांचें.'

दिल्ली-NCR में बारिश को लेकर IMD का येलो अलर्ट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (25 अगस्त) की सुबह से बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और बुरी तरह से ट्रैफिक जाम है. स्कूलों के लिए निकलने वाले वाहनों के अलावा सोमवार को दफ्तर जाने वाले लोगों के वाहनों की भीड़ सड़कों पर है. मौसम विभाग ने एक दिन पहले यानि कि रविवार को ही दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया था.

यह भी पढ़ेंः VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात

