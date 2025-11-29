Advertisement
Airbus: भारत में उड़ रहे थे 400 से ज्यादा 'Flying Coffin' ? सूरज की किरणों से खतरा था, चौंकाने वाला खुलासा

Airbus: विमानों ने देर से उड़ान भरी. लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उम्मीद की जा रही है कल तक सारे विमानों में सोलर थ्रेट से करप्ट होने वाला दिक्कत दूर हो जाएगी. लेकिन अनजाने में जिस तरह हमें खतरों के विमान में सफर कराया जा रहा था, वो बहुत ही डरावना है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:59 PM IST
Aviation news: आसमान में उड़ते विमानों और उनमें सफर करने वाले यात्रियों पर अदृश्य खतरा मंडरा रहा है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम और आप पिछले कई महीनों से 'खतरों के विमान में सफर कर रहे थे. ऐसा विमान में जो कहीं भी, कभी भी हादसों का शिकार हो सकता था. दुनिया में 6 हजार से अधिक ऐसे विमान हवा में उड़ रहे थे जिसमें सफर करना अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा था. वहीं डराने वाली बात ये कि विमान हाई-रिस्क पर उड़ रहे थे और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं थी.

भारत में 400 फ्लाइट्स पर था खतरा!

अमेरिका में हुई एक शिकायत के बाद जब जांच हुई है तब जाकर पता चला है कि भारत में भी करीब 4 सौ ऐसे विमान उड़ रहे थे जिसको सूर्य की किरणों से खतरा था. सूर्य की किरणों की स्ट्राइक से विमान जल सकता था. ये खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया. इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ाने प्रभावित हुई. आगे भी कई विमान पर ब्रेक लगा रहने वाला है. लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. इसलिए हमें उड़ते विमानों में डिटेक्ट हुई 'सोलर बीमारी' का डीएनए टेस्ट करना पड़ा.

एयरबस का सोलर फ्लू!

मित्रो, विमान बनाने वाली एयरबस नाम की कंपनी के प्लेन में ये सोलर बीमारी डिटेक्ट हुई है. एयरबस की A-320 सीरीज के विमानों में ये समस्या है. ये समस्या इतनी गंभीर है कि आसमान में उड़ता विमान सूर्य की किरणों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर जल सकता है. सूर्य की किरणें कैसे A-320 सीरीज के विमानों को हाई-रिस्क ज़ोन में पहुंचा रही है,वो हम आपको बताते हैं.

टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही विमान ऊंचाई पर जाता है, वैसे ही तीखे धूप से उसका संपर्क  होता है. सूर्य की किरणें कॉकपिट में लगे सॉफ्टवेयर को करप्ट करने लगता है. ये उस समय होता है जब विमान एकदम सीधी और स्थिर ऊंचाई पर तेज़ रफ्तार से उड़ रहा होता है. ध्यान दीजिएगा. एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान 70 से 90 प्रतिशत समय विमान क्रूज फेज में ही रहता है. उसी समय सूर्य की किरणें उस एलिवेटर एइलरॉन कंप्यूटर नाम के पार्ट को खराब कर रही होती है जो विमान को स्थिर रखने का काम करता है. सॉफ्टवेयर करप्ट होते ही फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाता है. इसका अर्थ ये हुआ कि विमान की ऊंचाई, दिशा और संतुलन सबको कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर ही खराब हो जा रहा है. ये सॉफ्टवेयर के खराब होने से विमान का कम्प्यूटर गलत सिग्नल भेज सकता है.

एविएशन एक्सपर्ट ने क्या कहा?

गलत सिग्नल भेजने से विमान हादसे का शिकार हो सकता है. सोचिए, ये कितनी बड़ी बीमारी है. कितने रिस्क में विमान उड़ रहे थे. मित्रो, जब विमान उड़ेगा तो जाहिर तौर पर उसपर सूर्य की किरणें जरूर पड़ेंगी. उन किरणों की वजह से प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है. इसलिए हमने एविएशन एक्सपर्ट से इस बीमारी के बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश की. उन्होंने क्या कहा वो सुनिए.

लंबे समय से इस बीमारी के साथ विमान उड़ रहे थे. कंपनी भी कुछ नहीं जानती थी. इसका पता तब चला  30 अक्टूबर को एक अमेरिकी विमान में सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या आई. विमान की ऊंचाई अचानक ही कम हो गई थी. विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. कुछ यात्री घायल भी हुए. उसके बाद जब जांच हुई, तब पता चला कि सोलर रेडिएशन ने डेटा को करप्ट कर दिया था. अब जाकर कंपनी ने  इलाज बताया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना पडेगा. इसकी वजह से दुनियाभर में हजारों फ्लाइट प्रभावित हुई. कुछ एयरलाइंस ने तो अपनी उड़ानें स्थगित कर दी. भारत में भी असर हुआ है.

यहां पर इंडिगो के पास करीब 200 से विमान हैं. उसने अपने विमानों में सॉक्टवेयर अपडेट कर दिया है. जो नए विमान हैं, उनमें औसतन 30 मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जा रहा है. लेकिन पुराने विमानों में हार्डवेयर बदलना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण उड़ाने प्रभावित हुईं. विमान देर से उड़ान भरी. लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उम्मीद की जा रही है कल तक सारे विमानों में सूर्य की किरणों से करप्ट होने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. लेकिन अनजाने में ही जिस तरह हमें खतरों के विमान में यात्रा करवाया जा रहा था, वो बहुत ही डरावना है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज में

AirbusDNA

