तेलंगाना के नालगोंडा जिले में क्रैश हुआ विमान, पायलट की मौत

हैदराबाद: तेलंगाना के नलगोंडा जिले में शनिवार को निजी विमानन अकादमी के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार एक महिला प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह दुर्घटना से स्तब्ध हैं और एक जांच दल दुर्घटनास्थल पर पहुंच रहा है.पुलिस के अधिकारी ने बताया कि महिमा (28) पिछले चार महीने से प्रशिक्षण ले रही थीं और उन्होंने सेसना-152 विमान से सुबह करीब 10 बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरी और यह जिले के तुंगतुर्थी गांव के ऊपर उड़ रहा था.

अधिकारी ने बताया कि एक चश्मदीद ने देखा कि विमान एक मैदान पर दुर्घटनाग्रस्त होकर टुकड़ों में बिखर गया. दुर्घटना के बाद कोई आग नहीं लगी. उन्होंने कहा कि जब तक चश्मदीद विमान के पास पहुंचा, तब तक उसके पायलट की मौत हो चुकी थी. विमान में केवल पायलट ही सवार थी. अधिकारी ने बताया कि अकादमी आंध्र प्रदेश के माचेरला में स्थित है और तेलंगाना के बहुत करीब है. प्रशिक्षु पायलट ने प्रशिक्षण के लिए बनी एक हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी. वह नियमित उड़ान पर थीं और उन्हें बेस पर लौटना था. पायलट तमिलनाडु की मूल निवासी थीं, लेकिन सिकंदराबाद में रहती थीं.

Shocked to hear about the tragic crash of a training aircraft in Nalgonda, Telangana. An investigation team has been rushed to the site.

Unfortunately, we lost the student pilot. My heartfelt condolences to the bereaved family & loved ones.

