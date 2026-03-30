दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग; अटकी रहीं यात्रियों की सांसें

Nasik News: नासिक जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जिले के येवला में शहर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक विमा कम ऊंचाई पर उड़ने लगा. विमान की ऊंचाई कम देखने के बाद शहर के लोगों में घबराहट फैल गई. बताया गया है कि इस विमान ने दिल्ली से शिरडी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग नहीं कर सका.

दरअसल, दिल्ली से शिरडी की ओर रवाना हुआ विमान शाम करीब 8 बजे शिरडी में लैंड होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके चलते विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। विमान काफी कम ऊंचाई पर चक्कर लगाता रहा और कुछ देर बाद लोगों की आंकों से ओझल हो गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों की घबराहट बढ़ गई.

लोगों में फैली दहशत

बताया जा रहा है कि शिरडी में लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण विमान को कई बार हवा में ही चक्का लगाना पड़ा. इस दौरान विमान ने काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिस कारण येवला में लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि, इस घटना को लेकर अभी कोई आधिकारी जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

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लोगों ने दी पुलिस को जानकारी

इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय लोगों ने आपातकालीन सेवाओं को फोन किया, जिसके बाद पुलिस और राजस्व प्रशासन में हलचल मच गई. येवला के प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे और तहसीलदार संदीप मंडलिक ने तुरंत शिरडी एटीसी और नासिक एटीसी से संपर्क कर जानकारी ली. बाद में पता चला कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सूरत एयरपोर्ट पर कराई गई, जिसके बाद विमान में सवार यात्रियों सहित येवला के नागरिकों ने राहत की सांस ली.

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