एयरपोर्ट में रील बनाने के चक्कर में भूलकर भी मत कीजिएगा ये गलती, फ्लाइट तो छूटेगी; पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देगी!

India Airport News: ट्रैवल व्लॉग, एयरपोर्ट रील और रनवे वीडियोज सोशल मीडिया के इस जमाने में लोगों की रोजी-रोटी और खुशी से जुड़ा होने के चलते लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, हालांकि इसके कुछ खतरे भी हैं इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्यादा सख्ती बरत रही है कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर कहां और क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं. यानी, जरा सी गलती आपको अंदर करा सकती है.
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Airport Photography Rules: भारत में पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के जासूसों से देशवासियों के जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर सिक्योरिटी रिव्यू करने के साथ नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी करती है. अमेरिका में 26/11 और मुंबई में हुए 9/11 जैसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर भी फोटोग्राफी को लेकर सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने नियमों को और सख्त कर दिया है. अब सोशल मीडिया के लिए बनाई गई एक साधारण रील भी आपको जुर्माना, फ्लाइंग बैन या फिर अन्य कानूनी कार्रवाई जैसे जेल की हवा तक खिला सकती है.
नागरिक नागरिक हवाई अड्डों यानी एयरपोर्ट्स से लेकर सैन्य गतिविधियों से जुड़े मिलिट्री एयरबेस तक, हर जगह फोटोग्राफी नियमों का उल्लंघन अब सिर्फ वीडियो डिलीट कराने तक सीमित नहीं रह गया है, डिलीट हुआ डाटा भी रिट्रीव कर लिया जाता है, सरकार ये बात जानती है इसलिए ऐसी फोटोग्राफी से होने वाले संभावित खतरे के मद्देनजर पैसेंजर्स या किसी को भी फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित इलाके में वीडियो या रील बनाने की इजाजत नहीं होती यानी ऐसे स्थानों पर साफ और बड़े-बड़े शब्दों में लिखा होता है- 'यहां फोटोग्राफी करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसकी सजा जेल भी हो सकती है.'
एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 13 के तहत सरकारी हवाई अड्डों पर फोटोग्राफी का नियंत्रण नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के पास है. यात्री आमतौर पर फूड कोर्ट और आगमन हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षा जांच क्षेत्र, बोर्डिंग गेट, एप्रन और बैगेज हैंडलिंग एरिया जैसे परिचालन क्षेत्रों में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है. यहां रील बनाने पर आपके ऊपर दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने का आरोप लग सकता है.
अगर किसी वीडियो में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा प्रक्रियाएं, कर्मचारियों की गतिविधियां या एयरपोर्ट की संवेदनशील संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो वह जांच के दायरे में आ सकती है. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चाहे ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझकर की गई हो या गलती से, ऑनलाइन साझा किया गया कंटेंट नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, जैसलमेर और गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट जैसे कुछ अहम स्थानों पर पूरी यात्रा के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है. यह प्रतिबंध टर्मिनल के अंदर, बोर्डिंग के समय, विमान के पुशबैक और टैक्सींग के दौरान तथा 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे विमान की खिड़की से वीडियो बनाने पर भी लागू हो सकता है.
ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन में बीते कुछ समय से आई तेजी और एयरपोर्ट वीडियो के जरिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और सिक्योरिटी ढांचे की बारीकियां उजागर होने की आशंकाओं के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी सरकार ने ऐसे नियमों को सख्ती से लागू किया है, साल 2025 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के बाद संवेदनशील सैन्य ढांचे की जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने के लिए कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए गए थे. 2026 में मार्च से मई तक देश के कई रेलवे स्टेशनों पर लगे कैमरों के जरिए पाकिस्तान को लाइव फीड पहुंचाई जा रही थी. ऐसे कई गद्दार चंद पैसों के लालच में रेलवे स्टेशन की फीड पाकिस्तान में बैठे आकाओं को दिखा रहे थे, पकड़े गए तो देश-द्रोह जैसी गंभीर धाराओं में बंद होकर जेल में चक्की पीस रहे हैं.
एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े नियम तोड़ने पर रील या वीडियो कंटेंट तुरंत डिलीट कराया जा सकता है. वहीं आपके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जांच के लिए आपकी डिवाइस जैसे- कैमरा और फोन भी अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है. आपको नो फ्लाईंग लिस्ट में डालकर ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. इसके चलते आप पर तीन महीने से लेकर दो साल या उससे भी अधिक समय तक एयर ट्रैवल पर बैन लग सकता है. वहीं सैन्य गतिविधियों से जुड़े एयरपोर्ट पर बिना अनुमति फोटोग्राफी को सुरक्षा जोखिम माना जा सकता है, जिससे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
यात्री नागरिक एयरपोर्ट के निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्रों में आमतौर पर तस्वीरें ले सकते हैं, बशर्ते वे सुरक्षा क्षेत्रों, बोर्डिंग गेट, परिचालन क्षेत्रों और रनवे गतिविधियों से जुड़ी न हों. वहीं पेशेवर ट्रैवल ब्लॉगर, विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री जैसे वीडियो बनाने के इच्छुक कंटेंट क्रिएटर्स अपनी ओर से पहले से ही एयरपोर्ट प्राधिकरण और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति लेकर नियमों के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं.
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