नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को हुई हिंसा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में जेएनयू में वामपंथी संगठन SFI के अध्यक्ष हरेंद्र शेषमा कथित रूप से पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में हरेंद्र शेषमा ऑरेंज कलर की शर्ट में दिख रहे हैं. इसके अलावा ABVP ने AISA की तरफ जारी किए पत्र में अपने अध्यक्ष के हस्ताक्षर छिपाने का आरोप लगया है.

ABVP की तरफ से जारी किए गए वीडियो में छात्रों के गुटों की लड़ाई में दोनों तरफ के स्टूडेंट्स के हाथ में लाठी दिखाई दे रही है जो वो एक-दूसरे पर चला रहे हैं. इसमें SFI के अध्यक्ष कथित रूप से पत्थर फेंकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में गाली-गलौज भी है. साथ ही कावेरी हॉस्टल की मेस कमेटी के नाम से जो लेटर वामपंथी छात्र संगठन AISA ने जारी किया था उसे ABVP ने फर्जी करार दिया है और दावा किया कि इस पत्र को मेस कमेटी की जगह जेएनयू के कावेरी होस्टल में वामपंथी छात्र गुट AISA के अध्यक्ष पंकज ने लिखा है.

इसके अलावा ABVP ने AISA से पूछा है कि लेटर में AISA JNU के अध्यक्ष के हस्ताक्षर को क्यों AISA ने जारी करते समय छिपा दिया और सार्वजनिक नहीं किया. बताते चलें AISA के कावेरी होस्टल मेस कमेटी के नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि चिकन लेकर आए कर्मी के साथ मारपीट की गई. इस पत्र में AISA ने चौथे नंबर पर किए गए अपने अध्यक्ष पंकज के हस्ताक्षर छिपा दिए थे.

ABVP के राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर सिद्धार्थ यादव ने ट्वीट करके दावा किया कि अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए AISA ने एक फर्जी पत्र जारी किया. जो पत्र JNU AISA के अध्यक्ष ने लिखा उसके हॉस्टल कमेटी का होने का दावा किया गया. अगर कुछ भी गलत नहीं था, तो अपने अध्यक्ष का नाम क्यों छिपाया? रामनवमी पूजन के प्रति असहिष्णुता के कारण वामपंथियों ने प्लानिंग करके ये काम किया.

A fake letter produced by @AISA_tweets to propagate their false propaganda. A letter written by @aisajnu president claimed as that of hostel committee. If nothing was wrong, why hide your presidents name?

Intolerance towards Ramnavmi poojan led to this orchestrated act by Left https://t.co/g9VIzbnWVz pic.twitter.com/IYHlygUtrT

— Sidharth Yadav (@SidharthYadavIN) April 10, 2022