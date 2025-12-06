मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद

Ajit Pawar Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें अजीत और रोहित पवार को पॉपुलर मराठी गाने 'ज़िंगाट' पर एक साथ डांस करते देखा गया. इस वीडियो को सुप्रिया सुले ने भी शेयर किया है.
Rohit Pawar Video: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर तकरार देखी जाती है. शिवसेना और NCP के दोनों गुट एक-दूसरे पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. पॉलिटिकल रूप से एक दूसरे पर निशाना साधने वाले अजीत और रोहित पवार को पॉपुलर मराठी गाने 'ज़िंगाट' पर एक साथ डांस करते देखा गया. ये आलम बहरीन में अजीत के छोटे बेटे जय की शादी के सेलिब्रेशन के दौरान देखने को मिला.
NCP (SP) MP सुप्रिया सुले ने सेलिब्रेशन की कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कीं. क्लिप में अजीत पवार और रोहित पवार दोनों को जय पवार की बारात के दौरान जोशीले ट्रैक पर जोश के साथ थिरकते देखा गया, महाराष्ट्र में विंटर सेशन शुरू होने की वजह से, सुप्रिया सुले शादी में शामिल नहीं हो पाईं. साथ ही शरद पवार भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुए. महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP लीडर अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के सबसे छोटे बेटे जय पवार, परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं. वो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं.
रोहित पवार को अजित पवार के साथ डांस करते देखना उनके पॉलिटिकल मतभेदों को देखते हुए खास तौर पर ध्यान देने लायक था, अजित पवार NCP (R) गुट को लीड करते हैं और महा विकास अघाड़ी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि रोहित पवार NCP (शरद पवार) गुट से विधायक हैं. फिर भी फैमिली मौकों पर वे एक साथ आते हैं और पॉलिटिकल मतभेद के बावजूद एक-दूसरे का सम्मान करते हैं.
महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण की पुण्यतिथि पर उनके मेमोरियल पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने रोहित से मजाक में कहा कि अगर उन्होंने अपने भतीजे के असेंबली एरिया में कैंपेन किया होता, तो सीट जीतना कहीं ज्यादा मुश्किल होता. हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, NCP (SP) चीफ शरद पवार के पोते रोहित ने अहिल्यानगर जिले की कर्जत जामखेड सीट पर BJP के राम शिंदे को 1,243 वोटों से हराकर अपनी सीट बचाई थी. जिसके बाद अजीत ने कहा कि था कि आओ, मेरा आशीर्वाद लो. तुम बाल-बाल बचे. अगर मैंने कर्जत जामखेड में रैली की होती, तो सोचो क्या होता.
