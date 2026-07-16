/BIMSTEC समिट में डोभाल का मास्टरस्ट्रोक! चीन की घेराबंदी और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार, नई दिल्ली में जुटे देशों के साथ हुई सीक्रेट डील

Ajit Doval: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमूमन बड़े-बड़े बहुपक्षीय मंच और समिट केवल कागजी घोषणाओं और औपचारिक बयानों तक सीमित रह जाते हैं. लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि असली जियोपॉलिटिक्स बंद दरवाजों के पीछे, ठोस एक्शन के साथ खेली जाती है.
बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित 5वें बिम्सटेक (BIMSTEC) नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव का रणनीतिक फायदा उठाते हुए, एनएसए डोभाल ने बड़े ग्रुप्स की पारंपरिक और सुस्त डिप्लोमैटिक फाइलों को किनारे लगा दिया. 15 जुलाई को डोभाल ने एक ही दिन में श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के अपने समकक्षों (Counterparts) के साथ ताबड़तोड़ वन-टू-वन (बाइलेटरल) मीटिंग्स कर डालीं. इस मास्टरस्ट्रोक के जरिए उन्होंने एक बड़े बहुपक्षीय सम्मेलन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले एक तेज-तर्रार और सोचे-समझे पावर प्ले में बदल दिया.
दिन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण हाई-स्टेक बैठक श्रीलंका के रक्षा सचिव एवीएम संपत थुयाकोंथा (रिटायर्ड) के साथ हुई. हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक जहाज गुजरते हैं. डोभाल ने कोलंबो के साथ मजबूत समुद्री समझौतों और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया. यह कदम न केवल समुद्री रास्तों (SLOCs) की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन जैसी विदेशी नौसेनाओं की बढ़ती संदिग्ध मौजूदगी और पैठ पर कड़ी नजर रखने के लिए भी गेमचेंजर साबित होगा.
इसके बाद डोभाल का पूरा ध्यान भारत के पूर्व की ओर गया, जहां उन्होंने थाईलैंड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी-जनरल चटचाई बंगचुआड से सीधी बात की. इस मीटिंग ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी में असली जान फूंकने का काम किया. दोनों देश 'इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे' जैसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित करने पर सहमत हुए. औपचारिकताओं से दूर हटकर दोनों नेताओं ने इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और क्रॉस-बॉर्डर पुलिसिंग मॉडल के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर बात की ताकि अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स इन खुले व्यापारिक रास्तों का गलत फायदा न उठा सकें.
भारत की घरेलू सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम बैठक बांग्लादेश के डिफेंस एडवाइजर डॉ. एकेएम शम्सुल इस्लाम के साथ हुई. भारत और बांग्लादेश एक विशाल और बेहद खुली हुई जमीनी सीमा साझा करते हैं, जो हमेशा सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रही है. ढाका के टॉप डिफेंस अधिकारियों के साथ सीधे संवाद के जरिए डोभाल का सीधा मकसद भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों (North-East States) में हर हाल में शांति और स्थिरता बनाए रखना है. दोनों देशों ने सीमा पार उग्रवाद (Cross-border Militancy) को सख्ती से कुचलने और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
बता दें कि ये ताबड़तोड़ बैठकें नई दिल्ली की बदली हुई आक्रामक सुरक्षा रणनीति को साफ दर्शाती हैं. यानी रीजनल पार्टनर्स को बुलाने के लिए मंच बड़ा इस्तेमाल करो, लेकिन भारत के हित और सुरक्षा नतीजे हासिल करने के लिए वन-टू-वन सीधी कूटनीति पर भरोसा करो.