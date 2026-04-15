ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको NSA अजित डोभाल का मैसेज समझना चाहिए

ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान 40 दिन की जंग लड़कर फिर से एक-दूसरे पर गरजने लगे हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बड़ी बात कही है. एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि किसी भी युद्ध का मकसद क्या होता है? डोभाल ने कहा कि सारे युद्धों का एक ही मकसद होता है, हम अपने प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के मनोबल (विल पावर) को तोड़ सकें, ताकि वह हमारी शर्तों पर संधि कर सके या हमारी बातों को स्वीकार कर सके. उनका यह मैसेज महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई थी.

भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर दी. उस समय दोनों देशों के लोगों की तरफ से नैरेटिव वॉर भी लड़ा गया. सोशल मीडिया पर अलग युद्ध चला. डोभाल के मैसेज से साफ है, उस समय कैसे देश के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी.

युद्ध में जनता का मनोबल सबसे बड़ी पावर

हां, डोभाल ने कहा कि किसी भी देश के मनोबल को बनाने में जो हमारी जनता होती है, जो हमारा जनमानस होता है, उसके अंदर में अपनी सुरक्षा के प्रति कितनी जागरुकता है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है. आज हम भारतीय इतिहास में बहुत समय बाद देख रहे हैं कि भारत में एक नई जागृति आई है. राष्ट्र की सुरक्षा सारे देश का दायित्व है. ये केवल सेना के बलों, पुलिसवालों या इंटेलिजेंस का ही कार्य नहीं है. ये सबका सामूहिक बल है. जनता की सामूहिक शक्ति ही मिलकर देश का मनोबल बनाती है.

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#WATCH | Gandhinagar, Gujarat: At the convocation of Rashtriya Raksha University, NSA Ajit Doval says, "After a long time in history, we are seeing that in India, a new awakening has set in. National security is the responsibility of the entire country, and not just of the armed… pic.twitter.com/qKGdMZBOwj — ANI (@ANI) April 14, 2026

यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डोभाल का मैसेज

गांधीनगर (गुजरात) में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थीं. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हुए मंच से डोभाल ने कहा कि वो लोग, जो सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं. उनका विशेष योगदान होता है. उनके कैरेक्टर का भी असर होता है. साथ में अनुशासन, दिमागी ताकत और साथ में काम करने की क्षमता जरूरी होती है.