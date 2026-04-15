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Hindi Newsदेशऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको NSA अजित डोभाल का मैसेज समझना चाहिए

ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको NSA अजित डोभाल का मैसेज समझना चाहिए

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ. रूस और यूक्रेन में लंबा युद्ध चल रहा. अमेरिका और ईरान लड़ रहे, इजरायल अब भी लेबनान पर बम मार रहा. चीन ताइवान को आंख दिखाता रहता है. दुनियाभर में चल रहे ऐसे तनावपूर्ण घटनाक्रमों के बीच एनएसए अजित डोभाल ने जो कहा, वो मैसेज सबको समझना चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:00 AM IST
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गांधीनगर में बोलते एनएसए अजित डोभाल.
गांधीनगर में बोलते एनएसए अजित डोभाल.

ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान 40 दिन की जंग लड़कर फिर से एक-दूसरे पर गरजने लगे हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बड़ी बात कही है. एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि किसी भी युद्ध का मकसद क्या होता है? डोभाल ने कहा कि सारे युद्धों का एक ही मकसद होता है, हम अपने प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के मनोबल (विल पावर) को तोड़ सकें, ताकि वह हमारी शर्तों पर संधि कर सके या हमारी बातों को स्वीकार कर सके. उनका यह मैसेज महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई थी. 

भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर दी. उस समय दोनों देशों के लोगों की तरफ से नैरेटिव वॉर भी लड़ा गया. सोशल मीडिया पर अलग युद्ध चला. डोभाल के मैसेज से साफ है, उस समय कैसे देश के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी. 

युद्ध में जनता का मनोबल सबसे बड़ी पावर

हां, डोभाल ने कहा कि किसी भी देश के मनोबल को बनाने में जो हमारी जनता होती है, जो हमारा जनमानस होता है, उसके अंदर में अपनी सुरक्षा के प्रति कितनी जागरुकता है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है. आज हम भारतीय इतिहास में बहुत समय बाद देख रहे हैं कि भारत में एक नई जागृति आई है. राष्ट्र की सुरक्षा सारे देश का दायित्व है. ये केवल सेना के बलों, पुलिसवालों या इंटेलिजेंस का ही कार्य नहीं है. ये सबका सामूहिक बल है. जनता की सामूहिक शक्ति ही मिलकर देश का मनोबल बनाती है. 

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यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डोभाल का मैसेज

गांधीनगर (गुजरात) में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थीं. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हुए मंच से डोभाल ने कहा कि वो लोग, जो सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं. उनका विशेष योगदान होता है. उनके कैरेक्टर का भी असर होता है. साथ में अनुशासन, दिमागी ताकत और साथ में काम करने की क्षमता जरूरी होती है.

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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