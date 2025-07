'ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान की एक फोटो दिखाओ...' अजीत डोभाल ने PAK-विदेशी मीडिया की धज्जियां उड़ा दीं

Ajit Doval Operation Sindoor: दुनियाभर के डिफेंस एक्सपर्ट्स जिस बयान का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आखिर वो बयान आ गया. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पब्लिकली बयान दिया है. उन्होंने पाकिस्तान और विदेशी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी हैं. IIT मद्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को इस अभियान के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ. डोभाल ने चुनौती देते हुए कहा कि मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो यहां तक कि एक कांच भी टूटा हो. उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया ने इस ऑपरेशन को लेकर झूठी और गुमराह करने वाली खबरें चलाईं.

विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल..

असल में अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें चलाईं. लेकिन उनमें सिर्फ पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तस्वीरें थीं. वो भी 10 मई से पहले और बाद की तुलना में. इन तस्वीरों से क्लियर है कि नुकसान हुआ भी तो पाकिस्तान को हुआ भारत को नहीं हुआ.

एक लाइन में ध्वस्त हुआ प्रोपेगेंडा

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. सभी लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर गहराई में थे. सीमावर्ती इलाके में एक भी ठिकाना नहीं था. डोभाल ने कहा कि हर टारगेट सटीकता से साधा गया. न कहीं चूक हुई न कहीं अनजाने में हमला हुआ.

इतना ही नहीं NSA ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रणनीतिक क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि हमें इस ऑपरेशन पर गर्व है. पूरी कार्रवाई 23 मिनट में पूरी हुई और हमने ये भी जान रखा था कि कौन कहां मौजूद है. कोई collateral damage नहीं हुआ.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | NSA Ajit Doval says, "We have to develop our indigenous technology. Mention of Sindoor was made here. We are really proud of how much of indigenous content was there...We decided to have 9 terrorist targets in the criss-cross of Pakistan, it was not… pic.twitter.com/4pUxgqT0o3

— ANI (@ANI) July 11, 2025