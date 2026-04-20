Advertisement
trendingNow13185213
Hindi Newsदेशहोर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!

होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!

Ajit Pawar: तेल के सबसे अहम रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है. जिसके चलते वैश्विक तेल बाजार की सप्लाई बुरी तरह बाधित है. इसी बीच भारतीय सुरक्ष सलाहकार अजित डोभाल सऊदी अरब पहुंचे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!

NSA AJIT DOVAL: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित ने वीकेंड पर सऊदी अरब का दौरा किया. उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और संघर्ष की वजह से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क है. खासतौर पर होर्मुज बंद होने से तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. यही वजह है कि भारत ने अपने बड़े ऊर्जा साझेदार देशों से संपर्क तेज कर दिया है.

अजित डोभाल रविवार को सऊदी अरब पहुंचे. रियाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री सऊद अल-सति ने किया. वे पहले भारत में सऊदी अरब के राजदूत भी रह चुके हैं. दौरे के दौरान डोभाल ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल-ऐबान से मुलाकात की. इन बैठकों में भारत-सऊदी रिश्तों, क्षेत्रीय हालात और आपसी सहयोग पर चर्चा हुई.

UAE गए थे जयशंकर और पुरी ने किया कतर का दौरा

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर गए थे. इन लगातार दौरों को भारत की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. सऊदी अरब भारत के लिए तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. रूस और इराक के साथ सऊदी अरब भारत के शीर्ष तीन ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में आता है. इसलिए अगर पश्चिम एशिया में संकट गहराता है, तो भारत के लिए वैकल्पिक सप्लाई और स्थिर संबंध बेहद जरूरी हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

40 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं

इसके अलावा सऊदी अरब में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं. ऐसे में भारत सरकार की चिंता सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है. भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए. साथ ही भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव खत्म करने की अपील भी की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Ajit Doval

Trending news

होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!
Ajit Doval
होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!
'हम एक ठो गलती काम किए...' बंगाल में पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को किस बात का मलाल
West Bengal Assembly Election 2026
'हम एक ठो गलती काम किए...' बंगाल में पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को किस बात का मलाल
48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
weather news
48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
civil defence mock drill
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Satellite Phone
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
kerala election 2026
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
Jammu-kashmir
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
Rann of Kutch
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न