होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!

NSA AJIT DOVAL: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित ने वीकेंड पर सऊदी अरब का दौरा किया. उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और संघर्ष की वजह से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क है. खासतौर पर होर्मुज बंद होने से तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. यही वजह है कि भारत ने अपने बड़े ऊर्जा साझेदार देशों से संपर्क तेज कर दिया है.

अजित डोभाल रविवार को सऊदी अरब पहुंचे. रियाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री सऊद अल-सति ने किया. वे पहले भारत में सऊदी अरब के राजदूत भी रह चुके हैं. दौरे के दौरान डोभाल ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल-ऐबान से मुलाकात की. इन बैठकों में भारत-सऊदी रिश्तों, क्षेत्रीय हालात और आपसी सहयोग पर चर्चा हुई.

UAE गए थे जयशंकर और पुरी ने किया कतर का दौरा

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर गए थे. इन लगातार दौरों को भारत की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. सऊदी अरब भारत के लिए तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. रूस और इराक के साथ सऊदी अरब भारत के शीर्ष तीन ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में आता है. इसलिए अगर पश्चिम एशिया में संकट गहराता है, तो भारत के लिए वैकल्पिक सप्लाई और स्थिर संबंध बेहद जरूरी हो जाते हैं.

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40 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं

इसके अलावा सऊदी अरब में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं. ऐसे में भारत सरकार की चिंता सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है. भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए. साथ ही भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव खत्म करने की अपील भी की है.