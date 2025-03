'किसी ने मुस्लिम भाई-बहनों को आंख दिखाई तो...', सिर पर टोपी पहन इफ्तार पार्टी में गरजे अजित

Ajit Pawar in Iftar Party: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और भाईचारे का संदेश दिया. हाल के दिनों में देश में धार्मिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में अजित पवार ने मुस्लिम समाज को सुरक्षा का भरोसा दिलाया. अपने भाषण की शुरुआत में पवार ने मुस्लिम समाज को रमजान की बधाई दी. उन्होंने कहा,'रमजान का यह पवित्र महीना आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लाए. यह महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए भी है.'

अजित पवार ने आगे कहा,'रमजान सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है. यह हमें एकता और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है.' अजित पवार ने देश की विविधता और एकता पर जोर देते हुए कहा,'भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है. छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज ने हमेशा समाज को एकजुट कर तरक्की का रास्ता दिखाया. हमें भी इसी रास्ते पर चलना है.'

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, at an Iftar party hosted by him, says, "...India is a symbol of unity in diversity... We should not fall into the trap of any divisive forces. We have just celebrated Holi, Gudi Padwa and Eid are coming - all these festivals… pic.twitter.com/5s7hMhdGmb

