अजित पवार के प्लेन का 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने जानबूझकर किया था ऐसा?

जब कोई प्लेन आगे के नुकीले हिस्से (जिसे प्लेन का नोज) के बल गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसे नोज क्रैश कहते हैं. अजित पवार के प्लेन में भी यही बात कही जा रही है. एक बार प्रधानमंत्री प्लेन में थे और छोटा प्लेन गिरने वाला था तब पायलटों ने पीएम को बचाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया और शहादत दी थी.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश का मलबा देखकर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि प्लेन नोज डाउन हुआ था. सरल शब्दों में समझें तो पहले आगे का हिस्सा गिरा था. यही वजह है कि प्लेन में केवल पीछे का हिस्सा ही बचा बाकी टूटकर बिखर गया. ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर जांच चल रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने जानबूझकर नोज को क्रैश कराने का साहसिक फैसला लिया था. इसका मतलब था कि पायलट अब नहीं बचेंगे लेकिन पीएम को बचाने के लिए ऐसा किया गया? उस समय भी विजिबिलिटी काफी कम थी और प्लेन गिरने वाला था.
1977 में देश के प्रधानमंत्री, पद संभालने के बाद पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के दौरे पर थे. रूस में बने प्लेन Tupolev Tu-124K उड़ चुका था. तब पीएम एयरफोर्स के इसी प्लेन से उड़ते थे. असम में नवंबर की वो अंधेरी रात थी. जोरहाट एयरपोर्ट से चार किमी दूर पुष्पक रथ क्रैश हो गया. पांच क्रू मेंबर्स मारे गए थे. प्लेन में बैठे पीएम मोरारजी देसाई, उनके बेटे कांतिबाई देसाई, अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम पीके थंगन, आईबी के निदेशक जॉन लोबो की जान पायलटों ने बचा ली थी.
पायलटों ने क्या किया था?
प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स की बहादुरी की आज भी तारीफ की जाती है. कुछ अखबारों में अधिकारियों के हवाले से तब दावा किया गया था कि हालात बेकाबू होने पर पायलटों ने जानबूझकर नोज की तरफ प्लेन को जाने दिया था जिससे पीछे बैठे पीएम और सीएम बच जाएं. तब देसाई को सिर और कमर में हल्की चोंटें आई थीं.
सूरज डूबने के बाद उड़ने का फैसला गलत था?
बाद में पता चला कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री की सलाह के बावजूद PM ने यह दौरा किया था. सीएम सूरज डूबने के बाद जोरहाट नहीं जाना चाहते थे. उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मैंने उन्हें दोपहर 2 बजे के बाद जोरहाट न जाने की सलाह दी थी.' उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट में रोशनी और मौसम की स्थिति का हवाला दिया था लेकिन पीएमओ ने जोर दिया.
बारामती की तरह वहां भी विजिबिलिटी लो थी
फ्लाइट को शाम 7:30 बजे जोरहाट में लैंड करना था. यह सूरज डूबने के तीन घंटे बाद का समय था. उस समय आंधी-तूफान की वजह से आसमान में विजिबिलिटी बहुत कम थी और जोरहाट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जरूरी मदद या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. कुछ ऐसी ही स्थिति बारामती एयरपोर्ट पर भी बताई जा रही है. अजित पवार के प्लेन की लैंडिंग के लिए तकनीकी सपोर्ट नहीं था और विजिबिलिटी काफी कम थी.
दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश और...
पीएम को लेकर जैसे ही प्लेन पूर्वी एयरस्पेस में दाखिल हुआ था, उसे तय करना था कि कहां लैंड करना है. यह फैसला जल्दी लेना था क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा था और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था. पहली कोशिश में प्लेन रनवे को पार कर गया था. शून्य विजिबिलिटी में पायलटों ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की. शायद बारामती में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था.
हालांकि पीएम का प्लेन एक पेड़ और बांस के जंगल में घुस गया. धड़ाम की आवाज करता हुआ पुष्पक जमीन से जा टकराया. कुछ दूरी तक घिसटता रहा फिर रुका. केबिन की लाइटें बंद हो गई थीं. प्लेन में एक पत्रकार भी थे जिन्होंने बाद में किताब में लिखा कि वीवीआईपी एयरक्राफ्ट रनवे से दूर क्रैश हुआ था. हम सभी को निकाला गया. गांववाले बचाने दौड़े. क्रू में कोई नहीं बचा था. प्लेन आगे की तरफ पहले गिरा था. उन एयर वॉरियर्स की मौत को सुप्रीम बलिदान के तौर पर याद किया जाता है.
