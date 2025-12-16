'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज, किसे दी नसीहत?

Ajit Pawar: कांग्रेस की एक रैली में पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा नारा लगाया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, बीजेपी इस नारे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, अब अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारों की आलोचना की है.
PM Modi: पक्ष-विपक्ष किसी न किसी बात को लेकर एक-दूसरे के ऊपर तंज कसते रहते हैं. कांग्रेस की एक रैली में पीएम मोदी को लेकर ऐसी बात कही गई कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कांग्रेस के इस बयान की आलोचना करते हुए राजनीतिक पार्टियों से गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की. साथ ही कहा ऐसी बातें भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं.
मर्यादा बनाए रखनी चाहिए
पवार ने कहा दिवंगत यशवंतराव चव्हाण ने हमें सम्मान की कीमत सिखाई, राजनीति में, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच हमेशा मतभेद होते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ बयान देते समय, एक निश्चित स्तर की मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए. आखिरकार, वह देश के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां गलत थीं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.
कांग्रेस नेता ने दिया था बयान
साथ ही साथ कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं. पवार का यह रिएक्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में कथित "वोट चोरी" के खिलाफ लगे नारों से शुरू हुए तीखे पॉलिटिकल विवाद के बाद आया है. रैली के दौरान, कांग्रेस लीडर मंजू लता मीणा ने कथित तौर पर कहा, "मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी". उनके इस बयान से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है.
बीजेपी पर लगाया आरोप
जब इसे लेकर माहौल गरामाया तो मीणा ने कहा कि वह सिर्फ कथित चुनावी गड़बड़ियों पर जनता का गुस्सा जाहिर कर रही थीं. उन्होंने BJP पर वोटों में धांधली करके सरकार बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के असर में काम कर रहा है. प्रधानमंत्री रोजगार, युवाओं, महिलाओं या किसानों के बारे में बात नहीं करते. मीणा जयपुर महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं. (ANI)
