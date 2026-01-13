महाराष्ट्र निकाय चुनाव: पुणे में बीजेपी-एनसीपी की तकरार ने पकड़ा तूल, महायुति में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

Maharashtra Municipal Election: महाराष्ट्र में 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में चुनावी प्रचार का शोर थम गया है. कई जगह महायुति और महाविकासअघाड़ी के बीच बेमेल गठबंधन और फ्रेंडली फाइट के अजीबोगरीब केस सामने आए. पुणे में प्रचार के दौरान बीजेपी और एनसीपी के स्थानीय नेताओं की तकरार और भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, जिसमें उन्होंने महायुति के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है.

अजीत पवार सिर्फ पुणे में…

देवेंद्र फडणवीस ने पुणे की आपसी बयानबाजी को लेकर कहा, 'मैं अपनी बात का पक्का हूं. इसीलिए, जब यह बात तय हुई कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी और NCP एक साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे. मैंने तब ही कहा था ये दोस्ताना मुकाबला होगा, जिसमें हम एक-दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे. हमने वादा आखिर तक निभाया, लेकिन अजीत पवार ने नहीं. उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता'.

चुनाव के बाद महायुति गठबंधन का क्या भविष्य होगा, क्या एनसीपी बाहर हो सकती है. ऐसी अटकलों पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर आप हमारा इतिहास देखें, तो हमने हमेशा विपक्ष को भी साथ लेकर चले हैं. अजीत पवार सिर्फ पुणे में हमारे विरोधी हैं; बाकी हर जगह वो हमारे साथ हैं. पुणे समेत सभी शहरों में माहौल पॉजिटिव है. पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक हो या कहीं और, लोगों का मन पहले बन चुका है. कोई कुछ कहे, यह सोच नहीं बदलेगी. जनता का मूड बताता है कि BJP और महायुति ही चुनाव जीतेंगे'.

राज ठाकरे के आरोपों पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राज ठाकरे से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले लिए. कैसे वे फैसले कैबिनेट में पास हुए. अब जब आपके भाई के साथ आपकी समझ बेहतर हो रही है, तो मुझ पर कमेंट करने के बजाय, आपको उनसे पूछना चाहिए कि असली सच्चाई क्या है? यह तो उनका भाई ही है जिसने मराठी भाषा के लिए खतरा पैदा किया है, फिर भी आपने उनके साथ गठबंधन किया है. महाराष्ट्र की जनता ने मुझे तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है. मेरे नेतृत्व में, हमने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसलिए लोग किसके साथ हैं, यह पिछले चुनाव में पहले ही साबित हो चुका है.

कड़वी यादों के साथ खत्म हुआ प्रचार

बाकी शहरों की तरह मुंबई में बीएमसी चुनाव की सरगर्मी विवादास्पद बयानों के चलते चरम पर पहुंची है. प्रचार के दौरान मनसे समेत कई दलों के नेताओं की ओर से विवादित बयान दिए गए. बयानवीरों ने रसमलाई (अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए), लुंगी (दक्षिण भारतीय मतदाताओं पर निशाना साधने के लिए) और हाथ-पैर काट देने और पीटने जैसे बयान दिए.

15 जनवरी को मुंबई के सभी 227 वार्डों में वोटिंग होगी. 16 जनवरी को मतगणना होगी. इस दौरान कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 15 जनवरी दिन गुरुवार को 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी.