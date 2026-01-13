Advertisement
trendingNow13073256
Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र निकाय चुनाव: पुणे में बीजेपी-एनसीपी की तकरार ने पकड़ा तूल, महायुति में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: पुणे में बीजेपी-एनसीपी की तकरार ने पकड़ा तूल, महायुति में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव (Maharashtra local body poll) के प्रचार का शोर मंगलवार शाम पांच बजे थम गया. बीएमसी (BMC) समेत 29 नगर निकायों के लिए हो रहे चुनावों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी. वहीं पुणे में बीजेपी-एनसीपी की तकरार और फ्रेंडली फाइट के बाद महायुति के अस्तित्व को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: पुणे में बीजेपी-एनसीपी की तकरार ने पकड़ा तूल, महायुति में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

Maharashtra Municipal Election: महाराष्ट्र में 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में चुनावी प्रचार का शोर थम गया है. कई जगह महायुति और महाविकासअघाड़ी के बीच बेमेल गठबंधन और फ्रेंडली फाइट के अजीबोगरीब केस सामने आए. पुणे में प्रचार के दौरान बीजेपी और एनसीपी के स्थानीय नेताओं की तकरार और भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, जिसमें उन्होंने महायुति के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है. 

अजीत पवार सिर्फ पुणे में…

देवेंद्र फडणवीस ने पुणे की आपसी बयानबाजी को लेकर कहा, 'मैं अपनी बात का पक्का हूं. इसीलिए, जब यह बात तय हुई कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी और NCP एक साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे. मैंने तब ही कहा था ये दोस्ताना मुकाबला होगा, जिसमें हम एक-दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे. हमने वादा आखिर तक निभाया, लेकिन अजीत पवार ने नहीं. उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता'.

चुनाव के बाद महायुति गठबंधन का क्या भविष्य होगा, क्या एनसीपी बाहर हो सकती है. ऐसी अटकलों पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर आप हमारा इतिहास देखें, तो हमने हमेशा विपक्ष को भी साथ लेकर चले हैं. अजीत पवार सिर्फ पुणे में हमारे विरोधी हैं; बाकी हर जगह वो हमारे साथ हैं. पुणे समेत सभी शहरों में माहौल पॉजिटिव है. पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक हो या कहीं और, लोगों का मन पहले बन चुका है. कोई कुछ कहे, यह सोच नहीं बदलेगी. जनता का मूड बताता है कि BJP और महायुति ही चुनाव जीतेंगे'.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं...', क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहीं सुप्रिया सुले? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब

राज ठाकरे के आरोपों पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राज ठाकरे से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले लिए. कैसे वे फैसले कैबिनेट में पास हुए. अब जब आपके भाई के साथ आपकी समझ बेहतर हो रही है, तो मुझ पर कमेंट करने के बजाय, आपको उनसे पूछना चाहिए कि असली सच्चाई क्या है? यह तो उनका भाई ही है जिसने मराठी भाषा के लिए खतरा पैदा किया है, फिर भी आपने उनके साथ गठबंधन किया है. महाराष्ट्र की जनता ने मुझे तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है. मेरे नेतृत्व में, हमने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसलिए लोग किसके साथ हैं, यह पिछले चुनाव में पहले ही साबित हो चुका है.

कड़वी यादों के साथ खत्म हुआ प्रचार

बाकी शहरों की तरह मुंबई में बीएमसी चुनाव की सरगर्मी विवादास्पद बयानों के चलते चरम पर पहुंची है. प्रचार के दौरान मनसे समेत कई दलों के नेताओं की ओर से विवादित बयान दिए गए. बयानवीरों ने रसमलाई (अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए), लुंगी (दक्षिण भारतीय मतदाताओं पर निशाना साधने के लिए) और हाथ-पैर काट देने और पीटने जैसे बयान दिए. 

15 जनवरी को मुंबई के सभी 227 वार्डों में वोटिंग होगी. 16 जनवरी को मतगणना होगी. इस दौरान कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 15 जनवरी दिन गुरुवार को 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Devendra FadnavisMaharashtra local body elections

Trending news

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी