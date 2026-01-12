'मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं...', क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहीं सुप्रिया सुले? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब

Maharashtra Politics: राजनीति में स्थायी दोस्ती/दुश्मनी नहीं होती. सत्ता के लिए पार्टियां टूट जाती हैं, बेमेल गठबंधन हो जाते हैं. नेता चाहे किसी पार्टी के हों, उनकी दूसरे नेताओं से बढ़िया ट्यूनिंग होती है. इस बीच महाराष्ट्र की सियासी गलियों में एनसीपी (SP) सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ा है.
Ajit Pawar on Supriya Sule: सियासत में चुनावी सीजन हो या न हो, 'आया राम-गया राम' का खेल चलता रहता है. इस कड़ी में एक बार फिर सियासी गलियारों में खबरें उड़ रही हैं कि एनसीपी (शरदचंद पवार) की नेता और लोकसभा की सांसद सुप्रिया सुले बीजेपी में शामिल हो सकती हैं. ऐसी अटकलबाजियों को लेकर पूछे गए सवाल पर सुप्रिया के बड़े भाई और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. दादा ने कैमरे पर झल्लाते हुए कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, इसलिए अटकलों के बजाय विकास पर ध्यान देना पसंद करता हूं.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने के लिए सुले की लगातार तारीफों से ऐसी अटकलों को और हवा मिली. इसी तरह से संसद में दिए गए सुप्रिया सूले के उस बयान ने भी खूब सुर्खियां बंटोरी जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भरोसा करने को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया था. इसके बाद सुप्रिया को लेकर लग रही अटकलों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि ऐसी व्याख्याएं अनावश्यक हैं और अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर की जाती हैं.
ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा: अजित पवार
अजित पवार ने कहा, 'ज्योतिषी नहीं हूं. ऐसे सवाल बेवजह की ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हैं. मैं जवाब देने के बजाए 15 जनवरी तक विकास पर ध्यान देना पसंद करूंगा'. आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के लिए एनसीपी के दोनों धड़े साथ आए हैं. इन चुनावों को एनसीपी के अंदर एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है.
अजित पवार से पूछा गया कि क्या NCP के दोनों गुटों के एक साथ आने की कोई संभावना है, तो पवार ने कहा निकाय चुनाव जीतना फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता है. अजित पवार ने कहा, 'अभी फोकस चुनाव पर है. हम सकारात्मक नतीजों के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं.'
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए अरसा बीत गया. कई बार खबरें आईं कि दोनों एनसीपी के दोनों धड़े एक बार फिर परिवार के नाम पर एक हो सकते हैं. अडाणी परिवार से पवार फैमिली की नजदीकी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अडाणी को पानी पी-पीकर कोसे जाने तक जब कभी भी मुश्किल सवाल पूछे गए तो पवार परिवार ने बिना किसी झिझक के बेबाक जवाब दिया. विचारधारा के नाम पर कैमरे पर एक दूसरे से भिड़ने वाले नेता कैमरा बंद होने के बाद एक हो जाते हैं. साथ चाय-नाश्ता करते हैं. सार्वजनिक आयोजनों में साथ शामिल होते हैं. जनता भी समझदार हो गई है, इसलिए सियासी आवाजाही की अटकल हो या पुष्टि लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है.
एनसीपी और एनसीपी (शप) के संभावित विलय के सवाल पर पवार ने कहा, 'हम एक परिवार हैं. किसी भी परिवार में लोग खुशी और दुख में साथ आते हैं. परिवार के सदस्य अगर एक साथ खड़े होने का फैसला करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वहीं ठाकरे भाइयों के एक साथ आने पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा कि इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं.
