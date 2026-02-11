Ajit Pawar Plan Crash: थर्ड पार्टी एजेंसी करे जांच...रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर भी उठाया सवाल

Rohit Pawar: बीते दिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन प्लेन क्रैश में हो गया था. जिसके बाद से लगातार हादसे की जांच की मांग हो रही है. अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के MLA रोहित पवार ने एयरक्राफ्ट क्रैश में साजिश की संभावना जताई है. इतना ही नहीं उन्होंने इस घटना की जांच के लिए नियुक्त क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की काबिलियत पर सवाल उठाया है. आज इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी रोहित पवार बोलेंगे. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

साजिश की जताई संभावना

रोहित पवार ने मांग की कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (फ्रांस का ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी) या UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जैसी किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी से क्रैश की जांच करने के लिए कहा जाए. साथ ही कहा कि फ्लाइट देने वाली कंपनी की डिटेल्स, मेन पायलट की पिछली हिस्ट्री और फ्लाइट के आखिरी मिनटों में हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करने के बाद, मेरे साथ पार्टी के कई वर्कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहां साजिश की संभावना हो सकती है, जिससे हमारे लीडर अजित पवार की मौत हुई.

CID की काबिलियत पर उठाया सवाल

साथ ही उन्होंने CID को नाकाबिल बताते हुए थर्ड पार्टी एक्सपर्ट से जांच की मांग की. उन्होंने करीब एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, अजित पवार की गतिविधियों की जानकारी देने वाली 54 स्लाइड थीं. प्रेजेंटेशन में VSR कंपनी के अंदरूनी WhatsApp चैट के स्क्रीनशॉट भी थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की मालिक कंपनी हैं, जिसमें पायलट के कथित तौर पर शराब पीने की बात कही गई थी.

उठाए कई तरह के सवाल

क्रैश के बाद यह पहली बार है जब पवार परिवार के किसी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से अजित पवार की मौत में साजिश का आरोप लगाया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पवार ने VSR ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने की भी मांग की. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त करने पर सवाल उठाया, जो VVIP यात्रा के लिए एयरक्राफ्ट मुहैया कराता है.