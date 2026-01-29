जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम; डॉक्टरों ने क्या कहा?

बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया. हैरान करने वाली बात है कि करीब 6 साल पहले जिस जिस सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना अजित पवार ने की थी, उसमें ही उनका पोस्टमार्टम किया गया. इस कॉलेज को वह अग्रणी बनाना चाहते थे.
Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया. बारामती में लैंडिंग से ठीक पहले ही विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. अजित पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका दिया है. इस बीच लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जिस मेडिकल कॉलेज का निर्माण खुद अजित पवार ने कराया था, उसमें ही उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ. बारामती सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक का कहना है कि डिप्टी सीएम जब भी बारामती आते थे, वह इसकी विस्तृत समीक्षा करते थे.
बारामती तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमाने का कहना है कि अजित दादा ने सभागार में कुर्सियों के रंग से लेकर प्रत्येक विभाग की प्रगति, हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी और इसे एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए संकल्पित थे. उन्होंने बताया कि यह काफी अफसोस की बात है कि जिस मेडिकल कॉलेज को खुद अजित पवार ने बनाया था, उसमें उनका की पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है.
'हर एक व्यक्ति सदमें है'
अजित पवार को याद करते हुए डॉ. खोमाने ने बताया कि उन्हें बुधवार सुबह लगभग 8.47 बजे बारामती के उप मंडल कार्यालय (एसडीओ) से एक अतिरिक्त एम्बुलेंस के लिए फोन आया था. उन्होंने आगे कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल के अनुसार, हमारी एम्बुलेंस पहले से ही हवाई पट्टी पर तैनात थीं, और हम पूरी उम्मीद के साथ घटनास्थल पर पहुंचे कि कुछ अप्रिय घटना न हुई हो. सुबह 8:49 बजे तक कॉलेज के बाहर मौजूद भीड़ आक्रामक हो गई थी और कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. हम सभी सदमे में थे. उल्लेखनीय है कि बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान इस मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित थे.
विमान हादसे की जांच शुरू
बारामती में हुए अजित पवार के विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैकबॉक्स बरामद कर लिया गया है. इसके कब्जे में ले लिया गया है. पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने शुरू कर दी है. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पूरे मामले की जांच पारदर्शिता के साथ की जाएगी.
