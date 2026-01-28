Advertisement
trendingNow13089540
Hindi Newsदेशअगर हमारा विमान आराम से उतरता है तो हम समझ..., निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?

'अगर हमारा विमान आराम से उतरता है तो हम समझ...,' निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में मौत के बाद उनका साल 2024 का एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने महिला पायलट से जुड़ा एक कमेंट किया था. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 28, 2026, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर हमारा विमान आराम से उतरता है तो हम समझ...,' निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?

Ajit Pawar Plane Crash Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज 28 जनवरी 2026 की सुबह बारामती में प्लेन क्रैश की दुर्घटना में देहांत हो गया. इस घटना के बाद से डिप्टी सीएम का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिला पायलट को लेकर टिप्पणी कर रहे थे. अजित पवार के निधन के चलते अब उनके इस पोस्ट पर काफी चर्चा होने लगी है. 

महिला पायलट पर किया था पोस्ट 

बता दें कि अजित पवार ने 18 जनवरी साल 2024 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था,' जब हम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और अगर हमारा विमान या हेलीकॉप्टर आराम से उतरता है, तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है. #NCPWomenPower.'

इस पोस्ट की अब इसलिए भी अधिक चर्चा हो रही है क्यों कि अजित पवार का जिस विमान क्रैश में निधन हुआ उसकी पायलट भी एक महिला थीं.  

ये भी पढ़ें- 'यह केवल एक हादसा है...,' अजित पवार की मौत पर चाचा शरद पवार का बड़ा बयान 

 

कौन थीं अजित पवार का विमान उड़ाने वाली महिला पायलट?

अजित पवार जिस प्राइवेट विमान से बारामती जा रहे थे उस विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक थीं. उनके साथ पायलट इन कमांडो कैप्टन सुमित कपूर थे. शांभवी ने 'न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी' से फ्लाइट ट्रेनिंग ली. उन्हें वहां से सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिला था. इसके साथ ही शांभवी को भारत में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफि सिविल एविएशन (DGCA) से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था. शांभवी के निधन से एविएशन सेक्टर को बड़ा झटका लगा है. 

ये भी पढ़ें- न्यूजीलैंड से फ्लाइट ट्रेनिंग, मुंबई से एविएशन की पढ़ाई... कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली लेडी पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान  

अजित पवार का आखिरी पोस्ट 

अजित पवार की 'X' हैंडल पर आखिरी पोस्ट की बात करें तो उन्होंने बुधवार 28 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजकर 57 मिनट पर अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को नमन किया था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था,' महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के प्रचारक, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी.' बता दें कि इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

ajit pawar death

Trending news

निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार