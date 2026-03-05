साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स; CID कर रही पूछताछ

Advertisement
Ajit Pawar Plane Crash Probe: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत को लेकर जांच जारी है. इस बीच महाराष्ट्र CID ने गुरुवार को एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों से पूछताछ की. CID यह पता लगाने की कोशश कर रही है कि कहीं यह हादसा कोई साजिश तो नहीं थी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 05, 2026, 04:35 PM IST
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के बारामती में बीते 28 जनवरी 2026 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हुई थी. घटना को लेकर अभी तक जांच की जा रही है. इस बीच राज्य के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने गुरुवार (5 मार्च 2026) को एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों से पूछताछ की. बता दें कि मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भर रहे VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑपरेटेड लीयरजेट 45 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है. CID इस बात की जांच कर रही है कि क्या विमान दुर्घटना आपराधिक साजिश, तोड़फोड़ या लापरवाही का परिणाम थी? 

VSR के अधिकारियों से पूछताछ 

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए बताया कि VSR के अधिकारी गुरुवार को पुणे शहर के पाषाण रोड स्थित CID हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना की जांच कर रहे CID ऑफिसर्स उनसे पूछताछ कर रहे हैं. इससे पहले 26 जनवरी 2026 को NCP-SP के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने BNSS के सेक्शन 180 के तहत पुणे स्थित CID ऑफिस में अपना बयान पेश किया. इसके साथ ही रोहित पवार और उनके चचेरे भाई युगेंद्र पवार ने VSR वेंचर्स और DGCA के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए बारामती पुलिस से भी संपर्क किया था. 

दुर्घटना के पीछे साजिश तो नहीं? 

CID के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुनील रामानंद ने कहा,' विमान दुर्घटना के संबंध में बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में एक आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस मामले की जांच तत्काल CID को सौंप दी गई है. जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या दुर्घटना के पीछे किसी तरह की आपराधिक साजिश, तोड़फोड़, आपराधिक लापरवाही या गैरकानूनी चूक थी.' उन्होंने कहा कि यह जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और शुरुआत से ही इसे पूरी पेशेवरता के साथ संचालित किया जा रहा है. उन्होंने बताया,' इस जांच में हमें बारामती सरकारी मेडिकल कॉलेज, फोरेंसिक साइंस लैब, कई एविएशन अथॉरिटी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग मिला है.'  

अदालत में चलेगा मुकदमा 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामानंद ने कहा,' CID लगातार AAIB के साथ समन्वय कर रही है. AAIB की जांच पूरी होने के बाद, आकस्मिक मृत्यु मामले की हमारी जांच में उसके निष्कर्षों पर विचार किया जाएगा. हमने संबंधित सबूत जुटा लिए हैं और प्रक्रिया जारी है. जांच की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आकस्मिक मृत्यु मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए बातचीत शुरू कर दी है.' उन्होंने आगे कहा,'  अगर जांच में तोड़फोड़ की साजिश, आपराधिक लापरवाही या किसी भी तरह की गैरकानूनी चूक पाई जाती है, तो CID बाकी बची जांच पूरी करने के बाद संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर अदालत में मुकदमा चला सकती है.' 

