Maharashtra Deputy CM Plane Crash: हादसे से 23 मिनट पहले अजित पवार ने दी थी लाजपत राय को श्रद्धांजलि, एक्स पर पोस्ट कर लिखी थी ये बातें

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है. इस हादसे के ठीक 23 मिनट पहले अजित पवार के एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई थी.
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में आज भीषण प्लेन हादसा हुआ. यहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. जिसकी वजह से डिप्टी सीएम की जान चली गई. इस हादसे से ठीक 23 मिनट पहले अजित पवार के एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई थी. जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के अग्रदूत, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी.
आगे उन्होंने लिखा उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया! उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी. इस पोस्ट के 23 मिनट बाद ये हादसा हुआ, इस हादसे में डिप्टी सीएम सहित सभी की जान चली गई है. घटना के तुरंत बाद मदद के लिए पुलिस, एम्बुलेंस और स्थानीय चिकित्सा टीमें मौके पर पहुँची लेकिन तब तक अनहोनी हो गई थी.अधिकारियों का कहना है कि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि विमान क्रैश का कारण तकनीकी खराबी था या लैंडिंग प्रक्रिया में हुई गलती.
Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 28, 2026
अपडेट जारी है...
