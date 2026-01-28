'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर

Deputy CM Ajit Pawar: महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसा हुआ, इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार सहित सभी की जान चली गई. हादसे के वक्त मौजूद चश्मदीद ने ये बात कही है.
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के बारामती में एक भयानक विमान हादसा हुआ, इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई. इस हादसे के वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीद ने कहा कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, यह सच में बहुत दर्दनाक है, जब एयरक्राफ्ट नीचे उतरा, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा, और यह क्रैश हो गया, फिर इसमें धमाका हुआ इसके बाद कई और धमाके हुए.
लग गई थी आग
आगे कहा कि जैसे ही धमाका हुआ हम यहां दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट में आग लगी हुई थी. एयरक्राफ्ट में फिर से 4-5 धमाके हुए और लोग यहाँ आए और उन्होंने लोगों को (एयरक्राफ्ट से) बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ी आग थी, लोग मदद नहीं कर सके. अजित पवार एयरक्राफ्ट में थे और यह हमारे लिए सच में बहुत दर्दनाक है मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता.
पीएम मोदी ने जताया दुख
इस हादसे को पूरे देश में हिलाकर रख दिया है. हादसे के बाद पीएम मोदी ने अपने X हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा,'महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.
जमीनी नेता थे अजित पवार
इसके अलावा लिखा कि अजित पवार लोगों के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था. एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की उनकी समझ और गरीबों और दबे-कुचले लोगों को मजबूत बनाने का उनका जुनून भी देखने लायक था. उनका अचानक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं ओम शांति.
