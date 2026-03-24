अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में FIR दर्ज, शिकायतकर्ता रोहित पवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस

Ajit Pawar plane crash case: महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना मामले में बेंगलुरु पुलिस ने हाय ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन (High Grounds Police Station) में मुकदमा दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस (BNS) की धारा 103, 105, 106, 125, 238, 336(2) के तहत जिला पुलिस ने शिकायतकर्ता विधायक रोहित पवार के आरोप पर जीरो एफआईआर लिखते हुए केस को महाराष्ट्र की बारामती पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है.

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