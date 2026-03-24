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Hindi Newsदेशअजित पवार प्लेन क्रैश मामले में FIR दर्ज, शिकायतकर्ता रोहित पवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस

अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में FIR दर्ज, शिकायतकर्ता रोहित पवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस

Bengaluru news: अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद, दो महीने से दौड़भाग कर रहे भतीजे रोहित पवार की मेहनत रंग लाई. क्रैश के पहले और बाद की घटनाओं को जोड़ते हुए उन्हे जो भी पता चला, उसे उन्होंने पुलिस के अलावा जनता से भी शेयर किया. बेंगलुरू पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए केस बारामती पुलिस को ट्रांसफर किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:06 PM IST
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अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में FIR दर्ज, शिकायतकर्ता रोहित पवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस

Ajit Pawar plane crash case: महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना मामले में बेंगलुरु पुलिस ने हाय ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन (High Grounds Police Station) में मुकदमा दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस (BNS) की धारा 103, 105, 106, 125, 238, 336(2) के तहत जिला पुलिस ने शिकायतकर्ता विधायक रोहित पवार के आरोप पर जीरो एफआईआर लिखते हुए केस को महाराष्ट्र की बारामती पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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