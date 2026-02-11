Advertisement
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर है शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए कई बड़े सवाल

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. अब  प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए  NCP-SCP लीडर रोहित पवार ने कहा कि हमें पाठक मैम पर कोई शक नहीं है, मेरा शक पायलट कपूर पर है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 11, 2026, 01:31 PM IST
Rohit Pawar: बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था. उनके निधन के बाद जांच हो रही है. इसी बीच NCP-SCP लीडर रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अजीत दादा की मौत पर कई सवाल हैं, हम सब इस हादसे को लेकर बहुत भावुक हैं. दादा की मौत को लेकर हमें शंका है, ये एयरक्राफ्ट 16 साल पुराना है, एयरक्राफ्ट गिरते वक्त को पायलट ने ओ शीट ओ शीट बोला, हमें पाठक मैम पर कोई शक नहीं है, मेरा शक पायलट कपूर पर है. साथ ही कहा कि 2023 में मुंबई में इस तरह का विमान हादसे का शिकार हुआ था. 2 साल में इस हादसे को लेकर कोई जांच नहीं हुई थी.

इसके अलावा कहा कि दादा को पहले दूसरे पायलट ले जाने वाले थे लेकिन अचानक दोनों पायलट बदले गए ऐसा क्यों हुआ? एक फाइल साइन करना था, उसी पर साइन करने के कारण दादा लेट हुए. दादा प्लेन के साथ कभी रिस्क नहीं लेते थे, दादा हमेशा कैप्टन की बात सुनते थे. ARROW कंपनी के मनोज ने क्लियरेंस दिया था. दादा के विमान हादसे की जांच बहुत धीमी है. कैप्टन कपूर का बैकग्राउंड बहुत खराब था. शराब पीने समेत कई बार विवादों में कैप्टन कपूर रहे, फिर दादा जैसे VIP के फ्लाइट को fly करने के लिए कैप्टन कपूर को क्यों भेजा गया.जबकि पहले दोनों पायलट अलग था.

साथ ही साथ कहा ट्रैफिक का हवाला देकर दोनों पायलट को बदला गया इतनी सुबह मुंबई में ट्रैफिक जाम नहीं होता फिर ऐसा क्यों कहा गया ? लास्ट 1 मिनट में क्या हुआ? ट्रांसपोंडर क्यों बंद किया गया? जानूझकर रनवे 11 पर उतारने की कोशिश की ऐसा क्यों हुआ? अगर रनवे 29 पर लैंड करता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता. 5000 मीटर की विजिबिलिटी जब DGCA की गाइडलाइन है फिर 3000 हजार विजिबिलिटी पर विमान लैंड क्यों कराया ? क्या जानबूझकर कम विजिबिलिटी को सही बताया गया, को पायलट पाठक की कोई गलती नहीं है लेकिन पायलट कपूर को लेकर कई सवाल है, जिसका जवाब हमें चाहिए, वो भी जल्द से जल्द आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि रोहित पवार ने क्या कहा, लेकिन अगर किसी को कोई शक है, तो उसे दूर कर लेना चाहिए.

हमारे पास जांच एजेंसियां ​​हैं, वे जांच करती हैं, DG सेफ्टी जरूरी है, उस पर भी रिपोर्ट बनेगी. सबसे पहले, मैंने केंद्र सरकार को आगे की जांच की मांग करते हुए एक लेटर लिखा था, नेताओं का सुरक्षित रहना और आम नागरिकों का सुरक्षित रहना जरूरी है, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं. आगे कहा कि आज भी, चाहे हमारे CM हों, हमारे मिनिस्टर हों, हमारे लीडर हों या कुछ दिन पहले, सचिन तेंदुलकर दिल्ली आए थे. उन्होंने वहां VSR एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया था. VSR जिस तरह से एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करता है, वह गलत है. इसी वजह से 2023 में मुंबई में हादसा हुआ और अजीत दादा का हादसा हुआ. इसलिए, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोई भी VSR प्लेन इस्तेमाल न करें, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों न हो.

हाल ही में, EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने VSR के ऑपरेटर को मैसेज भेजा, जिसमें बताया गया कि 2023 में यह हादसा कैसे हुआ लेकिन वहां कोई जानकारी नहीं दी गई, DGCA के जरिए भी नहीं, जानकारी न आने की वजह से, उन्होंने तीसरे देश के ऑपरेटर के लिए VSR का ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया. EASA ने एक्शन लेते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया. एविएशन सेक्टर को संभालने वाले कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले DGCA के जरिए यूरोपियन एजेंसी को रिपोर्ट दी जाने वाली थी, लेकिन एक आदमी ने जानबूझकर उसे रोक दिया. वह आदमी कौन है? हमें बाद में पता चल सकता है, लेकिन वह आदमी एक पॉलिटिकल आदमी है. जिन्हें एविएशन में अनुभव है.

 

साथ ही कहा कि ड्यूटी के बाद 12 घंटे का गैप होता है, यह कंपनी उसे फॉलो नहीं करती. उनके कई एयरक्राफ्ट में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर बंद रहता है. हमने इस एयरक्राफ्ट का डेटा मांगा है. वे चेकलिस्ट और टेकलॉग मेंटेन नहीं करते. प्लेन के उड़ने से पहले उसकी हेल्थ चेक की जाती है, यहां चेक नहीं होती. एक प्लेन की भी एक टिपिकल लाइफ साइकिल होती है. उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है. बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं. उन्होंने इन चीजों को मेंटेन नहीं किया या यह नहीं दिखाया कि उन्होंने 50 घंटे उड़ाया है, जबकि उन्होंने असल में 100 घंटे उड़ाए. हमें पता चला है कि DGCA के कुछ लोग, सिंह (VSR के मालिक) के दोस्त होने के नाते, इस सरकारी एजेंसी के साथ उनकी अच्छी लिसनिंग थी, यह हम सबको पता चल गया है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Abhinaw Tripathi

Ajit Pawar

