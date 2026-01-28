पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने; कैमरे में कैद हुआ मंजर

Advertisement
बुधवार को बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई. हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान अचानक झुकता है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:21 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash New Video: बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर जा रहा विमान लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान हादसे अजिव पवार समेत 4 अन्य लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि विमान लैंडिंग से पहले रवने के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस बीच सोशल मीडिया पर विमान हादसे से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लेयरजेट 45 अचानक बाईं ओर झुक रहा है. इससे पहले दिन में आए सीसीटीवी फुटेज में विमान के क्रैश होने का वीडियो कैद हुआ था. 

सामने आए वीडियो में देखा जा सता है कि विमान तेजी से नीचे उतर रहा है और जमीन के बाईं ओर अचानक झुकता नजर आ रहा है. हालांकि, वीडियो को देखने के बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि लैंडिंग से पहले किसी विमान का इस तरीके से झुकना एक आम प्रक्रिया नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि तकनीकी खराबी का परिणाम होने के कारण या पायलट के विमान पर पड़ने वाले किसी दबाव को बैलेंस करने के कारण ऐसा हो सकता है. 

अजित पवार के साथ ये लोग थे सवार 

दरअसल, वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला और पंजीकरण संख्या VT-SSK वाला लेयरजे 45 विमान में अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, कप्तान सुमित कपूर, प्रथम अधिकारी शम्भावी पाठक और  फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे. विमान मुंबई से सुब 8.10 बजे रवाना हुआ और बारामती के लिए उड़ान भरी. हालांकि बारामती से करीब 30 समुद्री मील की दूरी पर पायलटों को बताया गया कि दृश्यता 3 किलोमीटर है, जो लैंडिंग के लिए अच्छी मानी जाती है. 

हालांकि, जैसे ही विमान लैंडिंग की ओर बढ़ा पायलटों ने बाया कि उनको लैंडिंग स्ट्रीप नहीं दिखाई दे रही है और उनको हो अराउंड करने के लिए कहा गया. सुबह लगभग 8.34 बजे जब विमान दोबारा रनवे के पास पहुंचा, तो उसे लैंडिंग की अनुमति दे दी गई. इसके कुछ देर बाद ही विमान ने सिग्नल देना बंद कर दिया. बाद में हवाई अड्डे के एकमात्र रनवे के पास आग के गोले में तब्दील होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. 

 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन से राष्ट्र में शोक की लहर 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन के बाद राज्य समेत पूरे देश में शोक की लहर है. छह बार उपमुख्यमंत्री रह चुके 66 वर्षीय एनसीपी प्रमुख के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है. अजित पवार के निधन का सीधा असर सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन पर पड़ेगा. चूंकि, महायुति में एनसीपी भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में है. अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता का नेता बताया.

पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी सराहनीय था. उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और चौंकाने वाला है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति. बता दें कि अजित पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में सुब 11 बजे किया जाएगा. 

