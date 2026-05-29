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हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन, क्यों नाराज हैं NCP विधायक?

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आज अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की CBI जांच की मांग को लेकर वो अपने साथ ताला और लोहे की चेन लेकर CBI ऑफिस के बाहर पहुंचे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 29, 2026, 02:15 PM IST
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हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन, क्यों नाराज हैं NCP विधायक?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से ही शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं. CBI जांच न होने की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज भी हैं और इसी के तहत पुणे स्थित CBI ऑफिस के बाहर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और अपने साथ ताला और भारी लोहे की चेन लेकर पहुंचे. रोहित पवार इससे पहले कई तरह के सवाल भी खड़े कर चुके हैं. 

क्यों किया ऐसा प्रदर्शन

पवार ने आरोप लगाया कि एजेंसियां ​​इस मामले में असरदार तरीके से काम नहीं कर रही थीं, इसलिए वह पब्लिक रिसोर्स और खर्च की बर्बादी को हाईलाइट करने के लिए ऑफिस को सिंबॉलिक रूप से "लॉक" करना चाहते थे. उन्होंने आगे कहा कि अगर वे जांच नहीं कर रहे हैं, तो AC ऑफिस में बैठे इन अधिकारियों ने क्या किया है, और वे क्या करेंगे? इसलिए, इस खर्च को पूरी तरह से रोकना ज्यादा आसान होगा.

साजिश की संभावना

रोहित पवार लगातार इस घटना की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने बार-बार अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के क्रैश के पीछे साजिश की संभावना का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि एक "बड़ी ताकत" एयरक्राफ्ट ऑपरेटर VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को बचा रही है. इससे पहले 28 अप्रैल को, पवार ने पुणे में महाराष्ट्र CID अधिकारियों से मुलाकात के दौरान अजित पवार प्लेन क्रैश मामले की जांच में हो रही प्रोग्रेस पर निराशा जताई थी.

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CM ने लिखा था गृहमंत्री को लेटर

पवार ने ये भी कहा कि मामले की जांच में "कुछ भी ठोस नहीं" है, जो सत्ता में बैठे लोगों के मन में डर को दिखाता है. अधिकारी VSR वेंचर्स के चीफ वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के साथ उनके रिश्तों के दावों को दोहराया, इससे पहले 18 मार्च को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा था. जिसमें उन्होंने भी जांच की मांग की थी. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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