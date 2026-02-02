कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर संजय राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग

Ajit Pawar Plane Crash: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े कथित विमान हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राउत ने कहा कि इस हादसे पर संदेह होना स्वाभाविक है और खुद अजित पवार की पार्टी के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं. संजय राउत ने आरोप लगाया कि हादसे के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है और पर्दे के पीछे क्या हुआ, यह सामने आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें जस्टिस लोया केस की याद दिला दी.

राउत का दावा पवार NCP में चाहते थे लौटना

राउत का दावा है कि अजित पवार पहले अपने पुराने राजनीतिक घर में लौटने वाले थे, लेकिन बीजेपी की ओर से यह कहे जाने के बाद कि उनके पास सिंचाई से जुड़ी फाइलें हैं, इसके तुरंत बाद रहस्यमय हादसा हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार ने हाल ही में बयान दिया था कि कुछ बीजेपी नेताओं की फाइलें उनके पास हैं और इसके बाद ही एक्सीडेंट हो गया, जिससे संदेह और गहरा गया.

मुझे पहले दिन से ही था हादसे पर शक: राउत

संजय राउत ने कहा कि उनके मन में पहले दिन से ही शक है और ऐसा लगता है कि अजित पवार ने एनडीए छोड़ने का मन बना लिया था. उन्होंने एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के आरोपों को भी गंभीर बताया और सवाल उठाया कि जब विमान में 6 लोग थे तो पांच शव कैसे मिले और दस्तावेज एक जैसे कैसे थे. राउत ने स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले को संसद में उठाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे.