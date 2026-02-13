Advertisement
trendingNow13107921
Hindi NewsदेशAjit Pawar Plane Crash: जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर उद्धव गुट के नेता ने कह दी बड़ी बात

Ajit Pawar Plane Crash: जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर उद्धव गुट के नेता ने कह दी बड़ी बात

Ajit Pawar Plane Crash: NCP लीडर रोहित पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था. जिसके बाद अब शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो काम DGCA को करना चाहिए था उसे रोहित पवार ने किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 13, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ajit Pawar Plane Crash: जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर उद्धव गुट के नेता ने कह दी बड़ी बात

Rohit Pawar: बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था. जिसके बाद से लगातार जांच की मांग की जा रही है. NCP लीडर रोहित पवार ने पीसी करके कई तरह के सवाल खड़े किए थे. उन्होंने पायलट पर शक जाहिर किया था. जिसे लेकर अब शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो काम DGCA को करना चाहिए था उसे रोहित पवार ने किया है. 

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि पवार ने पिछले 12-13 दिनों में जरूरी जानकारी इकट्ठा की थी, जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को करनी चाहिए थी. दुबे ने DGCA, CID और दूसरी जांच एजेंसियों पर चिंता जताई और कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को करनी चाहिए थी. हमने वह प्रेजेंटेशन भी देखा. वह बहुत अच्छी स्टडी थी.

पिछले बारह से तेरह दिनों में उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, जो DGCA को करनी चाहिए थी, आज, चाहे DGCA हो, हमारी CBI हो, CID हो, वे क्या कर रहे हैं? हमने पहले दिन से ही कहा था कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए. अजीत दादा पवार कोई आम नेता नहीं थे, वह एक महान नेता थे. यह कैसे हुआ? आपको यह सारी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को देनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले मंगलवार को, रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश के हालात पर सवाल उठाए और कहा कि यह एक साजिश हो सकती है. बारामती एयर क्रैश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि पूरा महाराष्ट्र सवाल कर रहा है कि अजीत दादा का प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था या साजिश? मैं आप सभी के साथ वह शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है. कुछ लोग अभी भी दादा के कहीं से आने की उम्मीद कर रहे हैं.

कुछ कहते हैं कि एयरक्राफ्ट में 6 लोग थे, वह अजीत दादा की डेड बॉडी नहीं थी, यह अभी भी एक बुरे सपने जैसा लगता है. रोहित पवार ने महाराष्ट्र में इन घटनाओं के आस-पास शक, दुख और राजनीतिक साजिश के माहौल पर जोर दिया. उन्होंने हादसे की जांच का जिक्र किया, एक किताब का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के ड्राइवर को मारना उसे टारगेट करने का एक आसान तरीका है.

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजनीतिक नेताओं से अजीत पवार की मौत पर राजनीति न करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि बारामती प्लेन क्रैश की पूरी जांच चल रही है. पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. DGCA के मुताबिक, मुंबई, महाराष्ट्र से बारामती के लिए उड़ान भरने वाले चार्टर्ड प्लेन में क्रू समेत पांच लोगों की बारामती में रनवे पर क्रैश-लैंडिंग होने के बाद मौत हो गई. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

ajit pawar plane crash

Trending news

गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
Bangladesh Elecion 2026
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?